Центром Львова пройшла традиційна «Хода звіздарів»

У понеділок, 8 січня, центром Львова пройшли учасники традиційного Різдвяного фестивалю «Спалах Різдвяної звізди». Головним символом цьогорічного фестивалю стала звізда «Героїчна», створена із предметів військової амуніції за проектом «Військово-польовий арт» Павла Роутера. Звізду XІІ Різдвяного фестивалю «Спалах Різдвяної звізди» урочисто несли воїни АТО.

Біля міської шопки на площі Ринок звіздарів зустрів міський голова Львова Андрій Садовий, який спільно з учасниками фестивалю заколядував та подякував за збереження традицій.

«Вітаємо вас, що ви нас не оминули і до нас завітали. Я так розумію, що зібралися усі найкращі колядники з усієї України. Щоб ви не були голодні, то ми цілу ніч пекли пампухи», - пожартував Андрій Садовий, міський голова Львова, і пригостив учасників фестивалю пампухами.

Фото: Прес-служба ЛМР

Цьогоріч величне свято Різдва об’єднало два великі різдвяні фестивалі у Львові: III Міжнародний різдвяний фестиваль та XII фестиваль «Спалах Різдвяної звізди». Сотні львів’ян і гостей міста змогли пройтися у сяйві різдвяних красунь, які щороку спалахують новим змістом, новими ідеями, аби прославити народженого Бога.

У ході взяли участь творчі колективи із Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Туреччина та Словацької республіки, львів’яни та гості міста.

Ідея фестивалю зародилася у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького. Сьогодні фестиваль є одним із найяскравіших і найбільш видовищних різдвяних заходів Львова й не тільки. Завдяки організаторам та ентузіазму майстрів звіздарської справи - Богдану Новаку, Михайлу Швецю, а також підтримці компанії «Львівські ярмарки», виготовляти звізди і долучатися до «Ходи звіздарів» стало новою доброю різдвяною традицією.

Нагадаємо, із 7 по 9 січня у центрі Львова та в Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького святкують Різдво. Головні дійства відбуваються на сцені на галявині біля церкви с. Кривка. Також 7 січня у Львові у храмі Пресвятої Євхаристії, що на пл. Музейній, розпочався фестиваль «Велика коляда», який триватиме до 21 січня. А 8 січня у дворику Ратуші відбуватиметься різдвяна феєрія «Коли ангели спускаються на землю».