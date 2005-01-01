У «Шевченківському гаю» розпочалося триденне святкування Різдва. Програма

Новий рік і Різдво у Львові.

Святкування у «Шевченківському гаю» триватимуть упродовж трьох днів

Із 7 по 9 січня у Львові в Музеї народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького святкуватимуть Різдво.

Головні дійства відбуватимуться на сцені на галявині біля церкви с. Кривка. Упродовж трьох днів святкування у Шевченківському гаю колядуватиме гурт «Коралі». На відвідувачів також чекає виставка автентичних музичних інструментів, вертепи, майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи, зі створення ляльки-мотанки. Також відбудеться обрядово-театралізоване дійство «На Святвечір до родини». А біля кузні та козацької слободи можна буде скуштувати куліш та козацькі смаколики.

Також у Музеї працюватиме ярмарок.

Вартість квитків для дітей 20 грн, для дорослих – 40 грн. Святкування триватимуть із 12:00 до 18:00.

Програма свята «Різдво у Гаю»:

Головна сцена

7 січня

14:30-16:00 – Різдвяні віншування

16:00-17:00 – Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

8 січня

13:00-13:10 – Спільна коляда з пані Пампуховою

13:10-13:50 – Виступ вокальної студії «Слава»

13:50-15:10 – Виступ гурту «Торбан»

15:10-15:50 – Виступ етно-гурту «Жива»

15:50-16:30 – Виступ капели бандуристок «Дзвінга»

16:30-17:00 – Виступ вокального дуету «Двійко»

17:00-17:15 – Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

9 січня

13:00-13:10 – Спільна коляда з пані Пампуховою

13:10-14:40 – Різдвяні віншування

14:40-14:55 – Виступ жіночого квартету «Дивоцвіт» (Народний дім Зимної Води)

14:55-15:55 – Виступ народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка)

15:55-16:25 – Колядуємо разом із хоровою капелою «Дударик»

16:30-17:00 – Виступ вокального дуету «Двійко»

17:00-17:15 – Виступ на головній сцені всіх учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

Вертепна галявина

8 січня

13:00-13:30 – Вертеп від церкви Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

13:30-14:00 – Вертеп ГО «Самооборона» (м. Яворів)

14:00-14:30 – Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15:00-15:40 – Вертеп дитячої залізниці

15:50-16:05 – Вертеп «Ісус Христос наш спаситель»

16:30-17:00 – Вертеп майстерні «Мистецький простір»

9 січня

13:00-13:30 – Вертеп Підбузької недільної школи «Різдвяні історії»

13:30-14:00 – Вертеп «Різдвяна зірка» (Народний музичний театр Погулянка)

14:10-14:40 – Вертеп дитячої школи мистецтв №5

14:50-15:30 – Виступ учасників коляди від хати до хати разом з гуртом автентичного співу «Коралі»

15:30-16:00 – Вертеп театру «Живаго»

16:00-16:30 – Вертеп театральної студії «Сreative Space»

16:30-17:00 – Вертеп народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» (ЛНУ ім. Івана Франка).

Також 7 січня у Львові у храмі Пресвятої Євхаристії, що на пл. Музейній, розпочнеться фестиваль «Велика коляда», який триватиме до 21 січня. Також 7 та 8 січня у дворику Ратуші відбуватиметься різдвяна феєрія «Коли ангели спускаються на землю». А з 12:00 до 22:00 на площі перед Львівською оперою пройде Міжнародний Різдвяний фестиваль.

А 8 січня з 12:00 до 14:00 центром міста відбудеться святкова хода Звіздарів.