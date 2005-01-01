Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з Різдвом Христовим

Андрій Садовий вітає містян з Різдвом під час встановлення Дідуха у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий привітав містян і всіх українців з Різдвом Христовим. Це він зробив у своєму традиційному щорічному зверненні.

Мер зазначив, що Різдвяні свята – це особлива нагода допомогти тим, хто потребує допомоги, та подякував усім спільнотам і організаціям, які подбали про те, щоб сьогодні радість Різдва могли відчути усі потребуючі люди. Андрій Садовий побажав, аби всі наші молитви, старання і добрі справи принесли успіх і перемогу для України.

«Шановні українці! Різдво – дуже родинне свято і ми маємо добру нагоду побачитись і посвяткувати в колі найближчих і найрідніших. Але родина – це не лише наші чоловіки, дружини, батьки і діти. Я прошу вас подумати про всіх нас, українців, як велику родину. Коли людина виходить за межі своїх приватних інтересів і починає думати про ближніх, про громаду, про країну – вона стає справжнім громадянином. Вона отримує шанс робити те, що вчив робити своїм власним прикладом Ісус Христос, народження якого ми, власне, святкуємо.

Бог послав свого Сина саме для цього – аби ми отримали свідчення і приклад.

Ми з вами вже не перші Різдвяні свята зустрічаємо в дуже непрості часи. Хтось з наших братів і сестер зустріне їх на передовій на війні. За тих, хто так і не повернувся з фронту, родини молитимуться на початку Святої вечері. В наших з вами мирних містах і селах завжди є ті, хто потребує нашої допомоги і уваги», - сказав у зверненні міський голова Львова Андрій Садовий.

Також міський голова подякував спільноті Українського католицького університету, благодійному фонду «Справа Скарбека», Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб, Спільноті взаємодопомоги «Оселя», Спільноті святого Егідія та всім іншим релігійним і громадським організаціям, які подбали про те, щоби радість Різдва відчули люди, які в потребі.

«Я бажаю всій українській родині добра. Нехай Ісус Христос оберігає наш народ, допомагає нам в усіх благих справах. Нехай наші молитви, старання і добрі справи принесуть нам успіх і перемогу! Христос Народився!», - побажав мер Львова.