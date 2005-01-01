Новий рік і Різдво у Львові

Протягом десяти днів свят, з 31 грудня по 9 січня, Львів перетвориться на суцільну святкову вечірку, або ж майстерню колядок і щедрівок, або ж різдвяний ярмарок. Львів'яни та гості міста матимуть змогу не лише гуляти, але й навчитися танців та пісень, змайструвати собі традиційних гуцульських оберегів, послухати багато музики та провести час просто неба.

Аби допомогти весело зустріти 2018 рік та не змарнувати його початку, ZAXID.NET уклав власний список подій, які варто відвідати в ці дні.

31 грудня. Де зустріти Новий рік?

В Органному залі

Цього року Львівський органний зал розпочав нове життя – і з такої нагоди запрошує до себе святкувати новий рік (а точніше, проводжати старий). У програмі концерту – музика, що створює справжній новорічний настрій.

Квитки можна купити онлайн, інформація про них, а також подробиці щодо концерту є у Facebook.

16:00, львівський Будинок органної та камерної музики, вул. Бандери, 8.

У Парку культури

Зустріти Новий рік просто неба можна із танцями та живою музикою – якщо завітати на вечірку до львівського Парку культури. Вхід вільний.

Більше деталей та докладну програму можна буде знайти на сторінці події.

21:00, Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького.

Новорічні вечірки у парку влаштовують не перший рік - і вони збирають чимало львів'ян

У клубі

Найкращу вечірку обіцяють влаштувати у !FEST republic club. На гостей очікують запальні сети від DJ Gidro, Undermike та Joker, а також живий оркестр - Collegium musicum, паперове шоу, безліч приємних подарунків та сюрпризів.

Вхід: 300 грн (з карткою Lokal 200 грн) та 500 грн за меню на одну особу. Детальну інформацію можна отримати за телефоном +38 (067) 310 73 86, або на сторінці у Facebook.

22:00, !FESTRepublic.club, вул. Старознесенська, 24-26.

З альтернативною кавою

Альтернативний Новий рік біля бочок з вогнем та з горнятком гарячої кави влаштовує вулична кав’ярня «Альтернативна кава». Друзів кличуть на «Видротеку» і нагадують не забути захопити із собою миску салату та пляшку улюбленого напою.

22:00, «Альтернативна кава», вул. Петра Дорошенка, 45.

Так «Альтернативна кава» зустрічала 2017 рік

На вечірці

Вечірку тривалістю 12 годин (мінімум) забезпечать 7 діджеїв та музика виключно з вінілових платівок. Лайнап новорічного Hypnohouse: Kolosova (Materia, Kyiv), Flashy (Organic music, Harmine, ZAVTRA), Rhobodub (420 AM), Hypnagogic (Hypnohouse) btb Lstn (ZAVTRA), Trofimov (420 AM), Nani.

Квитки можна купити онлайн чи на вході, ціна: до півночі – 250 грн, після – 300 грн. 18+.

22:00, вул. Городоцька, 118.

Hypnohouse обіцяє незабутню зустріч року Жовтої Земляної Собаки

Біля Оперного театру

Найцентральніший спосіб зустріти 2018 рік – біля головної ялинки міста, перед Оперним театром. В цю ніч на фасад театру спроектують мультимедійне дійство від головного худжника театру ім. Леся Курбаса Володимира Стецьковича, а супроводжуватимуть його гурти Lirwak і Kurbasy.

23:00, Різдвяний ярмарок, просп. Свободи.

І що робити в новому році?

1 січня, понеділок

Перепій

«Першого січня тобі буде зле. То приходь до нас покращити здоров'я та самопочуття», запрошують організатори першої вечірки 2018 року. Гратимуть MACHITAS (aka Taras Muchychka) та MIYA (aka Miya Zheplinska).

22:00, !FESTRepublic.club, вул. Старознесенська, 24-26.

2 січня, вівторок

Фестиваль льодових скульптур

У центрі міста п’ятеро скульпторів вирізатимуть льодові скульптури перед глядачами. Темою цьогорічного фестивалю стала «Різдвяні мотиви Львова». Протягом двох дні журі обиратиме найкращого майстра – дізнатись більше можна на сторінці події.

12:00, пл. Ринок.

Фото з минулорічного фестивалю

Танго у подвір’ї палацу

У подвір’ї Палацу Потоцьких відбудеться тангова вечірка. Усі відвідувачі матимуть нагоду не лише насолодитись спогляданням витончених рухів, а й взяти участь у танцювальних майстер-класах аргентинського танго і чекарери. Вхід вільний.

17:00, Палац Потоцьких, вул. Коперніка, 15.

3 січня, середа

Щедрування з «Фолькнерами»

Майстер-клас з давніх українських щедрівок, який проводять Ярина Квітка та Володимир Муляр, засновники гурту «Фолькнери». Із собою можна взяти будь-який ударний музичний інструмент (якщо є).

Вартість – 250 грн. Для участі потрібно зареєструватись, детальна інформація є на сторінці майстер-класу.

11:00, YMCA Lviv, пл. Петрушевича 3, кім. 308.

5 січня, п’ятниця

EFIR #2

У цей день львів’яни мають можливість додати до свого життя трохи атмосферного хаусу. Творці другого EFIR’у обіцяють створити ніч літа посеред зими. Гратимуть: Amor [ f ], Danevich S., DJ Slow. Квитки: 80 грн на вході, після 23:59 – 120 грн.

22:00, Basement, Володимира Великого 14а.

6 січня, субота

Різдвяне дійство «З нами - Бог! Розумійте, народи!»

«З нами – Бог! Розумійте, народи…» – слова з церковного піснеспіву, який виконується напередодні Різдва. Одноіменний різдвяний концерт в Опері поєднує українські колядки, різдвяні й новорічні пісні народів світу.

Деталі можна дізнатись за посиланням.

12:00, Львівська опера, просп. Свободи, 28.

7 січня, неділя

Різдво у Шевченківському Гаю

Традиційно головною різдвяною локацією Львова є Шевченківський Гай. Там звучатиме дзвінка коляда та працюватиме ярмарок, де можна буде почастуватись святковими стравами. Гості музею навчаться робити ляльки-мотанки, дідушки та різдвяні павуки з соломи; почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв. А діти зможуть послухати казки, які їм читатимуть відомі львів’яни.

Святкування у Гаю триватимуть з 7 по 9 січня. Більше інформації про програму є на сторінці події.

12:00, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, вул. Чернеча Гора, 1.

У Шевченківському Гаю водитимуть вертепи та пригощатимуть гостей смаколиками

8 січня, понеділок

Клубна етно-Коляда

Три львівські етно-гурти колядуватимуть у клубі !FESTRepublic.club. Відсвяткувати Різдво можна буде у компанії Joryj Kłoc, Torban, Lirwak.

Квитки у продаж ще не надійшли, слідкувати за цим можна на сторінці події.

19:00, !FESTRepublic.club, вул. Старознесенська, 24-26.

9 січня, вівторок

Різдво в Опері

Святковий концерт за участі Тараса Чубая та гурту «Плач Єремії», а також чоловічої хорової капели «Дударик».

Подробиці можна знайти на сторінці події.

17:00, Львівська опера, просп. Свободи, 28.