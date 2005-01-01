Найкращі фото різдвяного Львова

Веселих свят!

ФотоПавло Паламарчук, сьогодні, 12:1015490

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Львів занурився у святкування найбільшого зимового свята - Різдва Христового. До свята багато власників крамниць та закладів громадського харчування прикрашали свої заклади різноманітною ілюмінацією. І хоч відсутність снігу та морозу дещо притуплює відчуття саме зимового свята, проте святкове освітлення не дасть погоді жодного шансу зіпсувати свято. Тож як освітлений Львів на Різдво дивіться у нашій фотодобірці.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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