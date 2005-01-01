В переддень Різдва у Львові встановили триметрового Дідуха

До святкового встановлення Дідуха долучилися десятки людей

У центрі міста, біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла встановили триметрового Дідуха. Перед цим символ Різдва урочисто пронесли середмістям у супроводі колядників. Діти і дорослі вже вітали усіх із народженням Божого сина.

Як зазначається, до святкового встановлення Дідуха долучилися десятки людей – не лише львів'яни, але й туристи, а діти несли у руках маленьких дідухів, які вони потім вставили у величезний сніп.

О 12:00 у фойє Ратуші зібралися мер міста Андрій Садовий, депутати, мешканці та гості міста. Потім, біля шопки колядували, сформували колону та вирушили із маленькими дідухами до місця встановлення великого Дідуха – на пл. Яворського. Маршрут колони пролягав площею Ринок, а також вулицями Беринди і Театральною. А на площі Яворського відбулося встановлення Дідуха.

Фото: прес-служба ЛМР

«Вже майже десяток років у Львові на площі Яворницького встановлюється Дідух. Я вважаю, що для нашого міста це дуже важливо й символічно. Немає іншого міста у світі, де б почував себе так вдома і ціле місто було б однією родиною. Дідух встановлюється завжди 6 числа, у передобіддя. Встановлює міський голова», – розказала одна з учасниць акції Тетяна Пилипець.

«В нас є добра, славна традиція, що ми кожного року встановлюємо Дідуха. Дідух до хати – вся нечесть з хати. Цей Дідух символізує добро, достаток. Ми би дуже хотіли, щоби він також приніс всім нам мир, щоб і львів’яни, і гості нашого міста відчули тепло один одного, щоб ми були джерелом любові один одному. Я бажаю усім успіхів, бажаю процвітання і великої Божою ласки», - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні «Джерельце» при Будинку вчителя, хор «Гомін» та ансамбль «Горгани».

«Без традицій не можна будувати успішну країну. Ця добра традиція – виносити щороку Дідуха на Різдво, який символізує добро, бути разом за родинним столом, багато колядувати – це те, що робить нас українцями, великою, потужною нацією. Бажаю усім відчути тепло один одного, відкрити свої серця, сприйняти Ісуса Христа, бо він любить кожного з нас і хоче кожному з нас допомогти. Бажаю всім добра. Львів завжди гостинний і радісний», - додав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Як повідомили у міському управлінні культури, сам Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю на чолі із майстром Миколою Городником. Конструкція, на якій стоїть Дідух – минулорічна.