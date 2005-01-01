Президент України у різдвяному привітанні закликав помолитись за захисників держави

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною привітали українців із Різдвом Христовим. Офіційне привітання опубліковане на сайті глави держави.

«Різдво – народження надії на спасіння, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно – й державне, воно – й народне. Вже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. З давніх-давен склалася традиція не просто співати колядки, але й відтворювати народження Божого Сина у народних вертепах. Так само здавна подають до столу особливу страву – кутю, яка символізує достаток, яким діляться з усіма», - сказав Петро Порошенко у різдвяному вітанні. Президент також відзначив українські традиції за те, що «вони роблять нас особливими і несхожими на інших».

«Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом чи на роботі, – згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши їм у Бога здоров’я та сили», - підсумував президент України.