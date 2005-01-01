Ведучі Люкс ФM та відомі музиканти колядували в оселях львів'ян

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Сповістити про Різдво Христове у понеділок, 8 січня, в домівки переможців відеоконкурсу-запрошення прийшли ведучі Люкс ФM та зіркові виконавці: Ivan NAVI, Mirami, NAVSI100, Юлік, BAKUN, а також Олександр Божик та Павло Табаков. Вони розповіли різдвяну історію, перевтілившись у героїв традиційного вертепу.

Таке дійство ведучі влаштували вперше. Крім того, зірковий Люкс-Вертеп завітав у аеропорт «Львів», Апеляційний господарський суд. Побували колядники і в Академії сухопутних військ та у діток відділення гематології Чорнобильської лікарні.

Щасливчиків ретельно обирало зіркове журі, яке оцінювало відеозапрошення слухачів. Переможцями стали 3 львівські родини. Зокрема, завітав зірковий вертеп до Володимира Чижовича.

«Ідея записати запрошення у нас із друзями-музикантами з'явилася спонтанно. Ми тішимося, що стали тими, які у своїй хаті завдяки коляді отримали потужний емоційний заряд на весь рік», – зізнається Володимир.

Різдвяну атмосферу ведучі Люкс ФМ та львівські виконавці передали завдяки ролям зі святкового вертепу. Сценарій дійства написав ведучий ранкового шоу «Зарядка» Назар Бійчук. В інсценізації народження Ісуса він – цар Ірод.

«У нас є Павло Табаков – оповідач й акардеоніст. Юлік є жидом, він має скрипаля Олександра Божика, який також наполовину жид. Натомість група «Mirami» – ангелики, а чорт – співак Ivan Navi», – розповів Назар Бійчук.

Вертепну програму команда Люкс ФМ разом зі співаками презентувала в Академії сухопутних військ. За різдвяне дійство курсанти подарували учасникам вертепу прапор із передової.

«Його розписали учасники бойових дій: нанесли на нього назви своїх підрозділів, хтось – побажання, інші просто поставили свої підписи», – зазначив курсант Академії сухопутних військ Віталій Максимків.

Військові ж пообіцяли відповідь – завітати на Люкс ФМ зі своїм вертепом.