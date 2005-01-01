У Львові на Міжнародному різдвяному фестивалі колядують колективи із п’яти країн

У Львові колядують колективи з України та чотирьох сусідніх країн

У Львові, 7 січня на площі перед Оперним театром розпочався ІІІ Міжнародний різдвяний фестиваль. Участь у ньому беруть етноколективи із різних куточків України, а також із Білорусі, Польщі, Словенії та Туреччини. Про це повідомили у компанії «Львівські ярмарки», яка організувала фестиваль.

У перший день фестивалю відвідувачі ярмарку побачили вертеп від львівського експериментального театру «Мета», виступ студії театру музики та танцю ElzbietyArmatys із Польщі, насолоджувалися співом лауреатки всеукраїнських і міжнародних конкурсів Соломії Романів, оцінили особливості колориту фольклорного ансамблю « Svojina» зі Словаччини, хору «Melior» із Білорусії, гурту «ZewGór» з Польщі тощо. Завершився перший вечір фестивалю емоційним виступом української співачки Наталки Карпи.

Для відвідувачів Різдвяного ярмарку у Львові втретє організовуюють святковий фестиваль

На другий день фестивалю, 8 січня, організатори готують особливий різдвяний флеш-моб: виконання легендарного «Щедрика» усією ярмарковою площею, спільно з колективами-учасниками ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю та хоровою капелою «Дударик».

До слова, цьогоріч етно-колективи долучаться до ще однієї яскравої львівської традиції – фестивалю «Спалах Різдвяної зірки» та 8 січня пройдуть урочистою ходою разом зі звіздарями центральними вулицями міста і яскравими ярмарковими алеями.

Програма другого дня ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові

Локація: ярмаркова площа перед міською ялинкою

8 січня

13:00 – святкова хода звіздарів спільно з учасниками ІІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові (маршрут: площа Музейна - ярмаркова площа - проспект Свободи)

14:00 – святкова програма у рамах Фестивалю Спалах Різдвяної Звізди-2018

15:00 – виступ зразкового театру «Горличка» вистава «Зимова казка»

15:30 – виступ фольклорного ансамблю« SVOJINA» (Словаччина)

16:10 – виступ зразкової музичної студії «Джерело» центру творчості дітей та юнацтва «Галичина»

16:25 – виступ вертепу театру «Мета»

16:55 – виступ вихованців «ILkivSchool» з різдвяною програмою;

17:20 – виступ хору «Melior» (Білорусія)

18:00 – виступ громадської організації студії естрадного вокалу «Подих Весни»

18:30 – виступ колективу «ZewGór» (Польща)

19:10 – виступ поетеси, композиторки, солістки духового оркестру Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, засновниці мистецької школи «ILkivSchool» Маріанни Ільків

19:40 – виступ художньої асоціації «GÜSAD GÜZELYURT» (Туреччина)

20:10 – виступ дитячого телевізійного театру «Юрашки»

20:20 – різдвяний флешмоб спільне виконання легендарного «Щедрика» разом з хоровою капелою «Дударик»