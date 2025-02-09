Гільдія продюсерів оголосила переможців
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Шона Беккер отримує нагороду
Гільдія продюсерів Америки (PGA) оголосила переможців 36-ї щорічної премії. Цього разу найкращим фільмом була названа «Анора», картина Шона Беккера з російськими акторами. «Порцелянова війна», яка була номінована у категорії «найкращий документальний фільм».
Переможці премії PGA:
Найкращий фільм
- «Анора»
Найкращий мультфільм
- «Дикий робот»
Найкращий документальний фільм
- «Супермен: Історія Крістофера Ріва»
Найкращий серіал (драма)
- «Сьогун»
Найкращий серіал (комедія)
- «Хитрощі»
Найкращий міні-серіал
- «Оленя»
Повний список переможців можна побачити на сайті премії.
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