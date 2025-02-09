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Шона Беккер отримує нагороду

Гільдія продюсерів Америки (PGA) оголосила переможців 36-ї щорічної премії. Цього разу найкращим фільмом була названа «Анора», картина Шона Беккера з російськими акторами. «Порцелянова війна», яка була номінована у категорії «найкращий документальний фільм». Переможці премії PGA: Найкращий фільм «Анора» Найкращий мультфільм «Дикий робот» Найкращий документальний фільм «Супермен: Історія Крістофера Ріва» Найкращий серіал (драма) «Сьогун» Найкращий серіал (комедія) «Хитрощі» Найкращий міні-серіал «Оленя» Повний список переможців можна побачити на сайті премії.

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