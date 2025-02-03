Найбільше нагород отримав репер Кендрік Ламар

3 лютого відбулась церемонія нагородження музичної премії Ґреммі-2025.67-ма церемонія відбулась у Лос-Анджелесі, попри чутки, що через пожежі її можуть скасувати. Саме через ситуацію у штаті захід провели скромно. Найпрестижніша музична нагорода відзначає здобутки року, що минув у різних жанрах музики. Найбільше нагород отримав репер Кендрік Ламар.

«Дюна 2» здобула перемогу в категорії «Найкращий саундтрек до фільмів чи серіалів». Музика Ганса Ціммера обійшла «Сьоґун» та «Суперників». Нагадаємо, що раніше музику з фільму Дені Вільньова визнали непридатною для «Оскара».

З повним переліком переможців можна ознайомитись за посиланням.

Перелік переможців Греммі-2025