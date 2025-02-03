Оголосили імена переможців музичної премії Ґреммі-2025
Дюна 2 отримала нагороди за найкращий саундтрек
Найбільше нагород отримав репер Кендрік Ламар
3 лютого відбулась церемонія нагородження музичної премії Ґреммі-2025.67-ма церемонія відбулась у Лос-Анджелесі, попри чутки, що через пожежі її можуть скасувати. Саме через ситуацію у штаті захід провели скромно. Найпрестижніша музична нагорода відзначає здобутки року, що минув у різних жанрах музики. Найбільше нагород отримав репер Кендрік Ламар.
«Дюна 2» здобула перемогу в категорії «Найкращий саундтрек до фільмів чи серіалів». Музика Ганса Ціммера обійшла «Сьоґун» та «Суперників». Нагадаємо, що раніше музику з фільму Дені Вільньова визнали непридатною для «Оскара».
З повним переліком переможців можна ознайомитись за посиланням.
Перелік переможців Греммі-2025
- Найкраща пісня року - Kendrick Lamar Not Like Us
- Найкращий альбом року - Beyonce Cowboy Carter
- Накращий запис року - Kendrick Lamar Not Like Us
- Найкраще поп-виконанння дуету/гурту - Lady Gaga and Bruno Mars Die With a Smile
- Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Shakira Las Mujeres Ya No Llorán
- Найкращий новий артист - Chappell Roan
- Найкращий кантрі-альбом - Beyonce Cowboy Carter
- Найкращий поп-альбом - Sabrina Carpenter Short n' Sweet
- Найкращий реп-альбом - Doechii Alligator Bites Never Heal
- Найкраще сольне поп-виконання - Sabrina Carpenter Espresso
- Найкращий альбом танцювальної/електронної музики - Charli xcx Brat
- Найкраще рок-виконання - The Beatles Now and Then
- Найкраще реп-виконання - Kendrick Lamar Not Like Us
- Найкраща реп-пісня - Kendrick Lamar Not Like Us
- Найкращий альбом альтернативної музики - St Vincent All Born Screaming
- Найкращий сольний виступ у стилі кантрі - Chris Stapleton It Takes a Woman
- Найкращий виступ дуету/гурту в стилі кантрі - Beyoncé and Miley Cyrus II Most Wanted
- Найкраще мелодійне реп-виконання - Rapsody featuring Erykah Badu 3:AM
- Найкращий танцювальний поп-запис - Charli xcx Von Dutch
- Найкращий танцювальний/електронний запис - Justice and Tame Impala Neverender
- Найкраще R&B виконання - Muni Long Made for Me
- Найкраща пісня в стилі R&B - SZA Saturn
- Найкращий R&B альбом - Chris Brown 11:11 (Deluxe)
- Найкращий фольк-альбом - Gillian Welch and David Rawlings Woodland
- Найкраще виконання в стилі метал - Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne Mea Culpa (Ah! Ça ira!)
- Найкраще виконання африканської музики - Tems Love Me JeJe
- Найкраща рок-пісня - St Vincent Broken Man
- Найкращий рок-альбом - The Rolling Stones Hackney Diamonds
- Найкращий світовий музичний альбом - Matt B за участю Королівського філармонічного оркестру Alkebulan II
- Найкраща аудіокнига, озвучування та запис оповідання - Jimmy Carter Last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration
- Найкраща пісня, написана для візуальних медіа - Jon Batiste It Never Went Away from American Symphony
- Найкращий автор пісень року - Amy Allen
- Найкращий продюсер року - Daniel Nigro.
- Найкращий саундтрек – «Дюна 2»
- Найкраща музика до ігор - Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord з музикою Вініфреда Філліпса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter