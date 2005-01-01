Гірникам Львівщини передали 1900 саморятівників загальною вартістю понад ₴18 млн

ЕкономікаЮлія Лавришин, 27 грудня2140

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Гірникам Львівщини передали 1900 саморятівників загальною вартістю понад ₴18 млн
фото прес-служби ЛОДА
Гірникам Львівщини передали 1900 саморятівників

У середу, 27 грудня, на шахти ДП «Львіввугілля» надійшли 1900 саморятівників для гірників загальною вартістю 18,05 млн грн. Про це повідомила прес-служба ЛОДА.

«Ця партія саморятівників покриває більшу частину необхідних засобів захисту, а ще одну партію маємо намір передати найближчим часом», – процитували директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Михайла Мельника у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» отримала 360 одиниць саморятівників. Це дозволить робити умови праці для шахтарів більш безпечними.

На шахту «Степова» надійшли 242 саморятівники у вересні цього року, а в листопаді – ще 179.

Загалом на засоби захисту для гірників виділили 200 млн грн.

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