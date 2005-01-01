Глава УГКЦ закликав українську молодь у Польщі зберігати свою віру та мову

На думку Патріарха, чимало українців у сусідній країні «загубилися внаслідок швидких асиміляційних процесів»

КультураКатерина Чурилова, 3 червня7191

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Глава УГКЦ закликав українську молодь у Польщі зберігати свою віру та мову
фото Департаменту інформації УГКЦ
Патріарх УГКЦ Святослав під час зустрічі з українською молоддю у Польщі

У Катедральному соборі Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Вроцлавсько-Ґданської єпархії Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) 2 червня зустрівся з українською молоддю. Звертаючись до присутніх, він закликав їх залишитися вірними своїм духовним і національним корінням. Про це повідомив Департамент інформації УГКЦ.

«З досвіду нашої діаспори можна сказати, що залишається собою тільки той, хто був у Церкві», - зазначив Блаженніший Святослав. Решта, на його думку, «загубилися внаслідок швидких асиміляційних процесів».

Глава УГКЦ наголосив на важливості навчання дітей української мови, а також на поширенні української віри, бо це допоможе молодому поколінню залишитися зі своїм корінням.

Департамент інформації УГКЦ зазначає, що оскільки в Польщі поширене явище мішаних міжнаціональних шлюбів, то голова церкви просив українців не тільки зберегти свою віру і культуру, але й ділитися своїм духовним багатством з іншими людьми.

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