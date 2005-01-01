Глава УГКЦ Святослав Шевчук розповів, як політики псують українсько-польські стосунки

Глава УГКЦ Святослав Шевчук

Святослав Шевчук, голова УГКЦ в інтерв’ю авторитетній польській газеті «Rzeczpospolita» поділився думками про українсько-польські стосунки та про політиків, які їх псують.

На питання журналіста про те, чи не дратує його, що духовенство робить жести для двостороннього діалогу, а політики часто нищать всі здобутки, Святослав Шевчук відповів: «Очевидно, що дратує. Політики мають свою мету і використовують різні методи для досягнення цієї мети. Іноді вони не мають жодних занепокоєнь щодо використання Церкви для підвищення їх авторитету в очах виборців на шкоду нашим народам, а іноді і Церквам».

Голова УГКЦ також прокоментував радикалізацію суспільних настроїв, наголосивши, що вона має маргінальний характер.

«Бачу в Україні тенденції до радикалізації суспільних настроїв, спричинену війною. Але мені видається, що ці радикальні настрої є маргінальними. Нова ідентичність українського суспільства, яка з’явилась після Революції Гідності, не є збудованою на національній свідомості, а лише на громадянському рівні. Ця свідомість не є ексклюзивною, вона не ґрунтується на крайньому націоналізмі, вона є інклюзивною, такою, що апелює до цінностей, які ми називаємо європейськими, а полягають вони на пошані гідності кожної особи, будуванні і пошуку спільного блага, на солідарності між людьми», - пояснив Святослав Шевчук.

Разом з тим Святослав Шевчук додав, що глави обох церков не планують звертатись до політиків з України та Польщі зі спільним листом про примирення, бо це буде погано сприйнято в обох країнах.

«Кілька тижнів тому наш Синод оприлюднив лист з нагоди 100-річчя відновлення незалежності української держави. Натомість єпископи з Польщі підготували лист про християнське визначення патріотизму. У нашому листі вказуємо на шкідливість політичних поділів, говоримо про популізм, який не є патріотизмом, а лише маніпуляцією. Ми відкинули крайній націоналізм, шовінізм і расизм, бо це негідно учнів Христа», - додав Святослав Шевчук.

Він також пояснив причини популярності у європейських карїнах крайніх націоналістичних поглядів.

«Я вважаю, що значною мірою йдеться про кризу ліберальної моделі Європи. Цей крайній лібералізм на певному рівні межував з денаціоналізацією європейських народів і їх втратою ідентичності та історично-національної пам'яті. Сьогодні ми є свідками реакції на це у всіх країнах ЄС. На це накладається тенденція інструменталізації історичної пам'яті та небезпечної моди для створення нових історичних та національних міфів. – каже Святослав Шевчук. - Сьогодні молодь не знає складної історії своїх батьківщин. Це дозволяє популістам легко маніпулювати історичними темами. Люди часто не знають про це і оцінюють події минулого лише через призму страждань, яких зазнали. Це є основою політиків крайніх правих груп, як в Україні, так і в Польщі. Вони ятрять рани, але не для того, щоб розкрити правду про ідентичність нації та її коріння, а щоб використати виборців і прийти до влади».