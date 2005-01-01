Матір поляка, що спалив тризуб у Тернополі, повернула новий герб на місце

Власник кнайпи та мама депортованого поляка, що спалив тризуб, повішали новий тризуб на місце

Стилізоване зображення тризуба, яке нещодавно спалив польський студент в тернопільській кнайпі «Коза», повернула на місце мама хлопця. Жінка перепросила у власників закладу через вчинок сина, пише місцевий сайт «Доба».

Зазначається, що вона приїхала в Україну спеціально, щоб висловити жаль за необдуманий вчинок сина та повісити державний символ на місце. Вирізьблений з дерева герб поляки власним коштом замовили у тернопільських майстрів.

Як писав ZAXID.NET, на початку березня 19-річний поляк у закладі громадського харчування публічно спалив стилізоване зображення Малого Державного Герба України. За вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті, співробітники СБУ ухвалили рішення про примусову депортацію з України громадянина Республіки Польща, який навчався у одному із вищих навчальних закладів Тернополя. Йому заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

«23 березня до нас зателефонувала мама студента і сказала, що хоче зустрітися. Ми домовилися зустрітися увечері і вона принесла з собою тризуб, – розповідає співвласник бару «Коза» Олег Макогін. - Ми були дуже здивовані і розуміємо, що мамі совісно за сина, і нам приємно, що цей інцидент закінчився саме так».

Олег Макогін додає, що тризуб замовив у майстра сам студент, який знищив герб. Проте не встиг його принести, бо його видворили з України, тому це зробила його мама.

Олег Макогін та мама польського студента у «Козі»

«Після того інциденту ми з ним розмовляли на цю тему і я сказав, що тризуб треба обов’язково поставити на місце, - каже Олег Макогін. – Студент замовив герб у тернопільського майстра, але сам не встиг принести його сюди. Хлопець вибачався і дуже шкодував, але поступок зроблено і за нього потрібно відповідати. Я не знаю чому він так зробив. Його мама теж дуже здивована. Думаю, це причина теперішніх подій у Польщі і останніх політичних заяв. Причому хлопець в останні роки жив у Лондоні, а не в Польщі, а приїхав сюди на навчання у медуніверситет. Мама дуже здивована, вона каже, що син виховувався і жив у інтернаціональному середовищі, - поляки, литовці англійці. І вона каже, що в Тернополі теж бачить людей різних національностей, тому здивована як у нього могло виникнути таке бажання».

За словами Олега Макогона, польського студента виключили з тернопільського університету і його мама сказала, що поновлювати його у виші не буде. Мовляв, скоро йому 20 років, хай попрацює руками, а потім життя покаже.