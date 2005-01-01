У Львові назвали площу на честь польського дисидента Яцека Куроня

Яцек Куронь народився у Львові

Львівська міськрада перейменувала вул. Карбишева на вул. Віденську та присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі. За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 22 березня, проголосували 39 депутатів ЛМР.

Формально ім’я радянського генерал-лейтенанта Дмитра Карбишева не потрапляє під дію закону про декомунізацію. Однак розташовану на Новому Львові вул. Карбишева планували перейменувати ще у 2015 році, але тоді варіантів для нової назви вулиці не було.

Крім того, на честь польського діяча та почесного громадянина Львова Яцека Куроня назвали площу біля Генерального консульства Польщі.

Нагадаємо, до Львівської міської ради звернулася ініціативна група з пропозицією присвоєння одній з львівських вулиць чи скверів імені Яцека Куроня, почесного громадянина Львова, приятеля України та послідовника ідей Ґедройця. Серед обговорюваних варіантів були вулиці Карбишева чи навіть Стрийська, на якій Куронь народився. Але це викликало жваве обговорення і спротив громадськості. Андрій Садовий заперечив таку можливість. Після цього на сайті ЛМР провели опитування, де серед чотирьох варіантів для найменування на честь Куроня мешканці обрали саме площу біля консульства Польщі.

Яцек Куронь — польський політичний діяч, визначний учасник антикомуністичної опозиції народився у Львові 3 березня 1934 року. Він був співавтором стратегії незалежної профспілки «Солідарність» і учасником«Круглого столу» 1989 року, що призвів до виборів і зміни влади у Польщі. Куронь працював міністром праці та соціальної політики у 1989 - 1993 рр. і обирався депутатом Сейму в 1989 - 20001 рр. Помер видатний львів'янин 17 червня 2004 року, похований у Варшаві на військовому цвинтарі Повонзки.