На Львівщині скасували реконструкцію історичного бою через ймовірну негативну реакцію Польщі

Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» вимушено скасувало заходи із вшанування пам’яті бійців ЗУНР-УГА, які планували провести у неділю, 25 березня, у с. Нижнаковичі у Старосамбірському районі Львівщини. Заходи приурочували до 100-річчя переможних визвольних боїв у 1918-1919 роках під час так званої «Вовчухівської офензиви».

Як розповів ZAXID.NET голова Товариства Любомир Горбач, 25 березня у Нижанковичах планували провести панахиду за загиблими борцями за волю України на сільському кладовищі, а опісля – театралізовану військово-історичну реконструкцію на площі біля Ратуші. Однак, жодних заходів не було.

«У п’ятницю я отримав лист від голови Нижанківської селищної ради Володимира Смолінського, в якому він мотивував відмову у проведенні такої реконструкції тим, що це може негативно вплинути на добросусідські українсько-польські відносини. Також було зазначено, що «категорично проти» наших заходів виступав депутат Старосамбірської райради та представники місцевої релігійної громади, однак їхніх прізвищ подано не було», – повідомив Любомир Горбач.

Захід скасували через відмову Нижанківської селищної ради

Він додав, що Товариство вирішило не доводити цієї ситуації до конфлікту, тому заходи відмінили. Проте, як зазначив Любомир Горбач, він має намір звернутися до Львівської ОДА та Старосамбірської РДА з пропозицію провести громадські слухання, під час якого б можна було досягнути компромісу, і все-таки забезпечити можливість вшанувати українських героїв.

«Я вважаю, що ніхто не має права забороняти вшановувати наших героїв, завдяки яким ми живемо на нашій землі», – сказав він.

Згадувані заходи товариство «Пам’ять» хотіло б перенести на 20-21 квітня 2018 року.