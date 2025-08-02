Переможця конкурсу оголосять у вересні

Щороку в Україні обирають найкращих педагогів країни і відзначають їх премією Global Teacher Prize Ukraine. Сайт «Освіторія» оголосив півфіналістів 2025 року. Це 50 освітян з різних регіонів України. У переліку пʼятеро представників Львівщини.

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Львівську область представляють такі педагоги:

Ометюх Юлія Ярославівна, вчителька мистецтва у ліцеї імені Івана Пулюя у Львові;

Проць Олена Романівна, вчителька української мови та літератури, зарубіжної літератури у Торгановицькій гімназії імені Дмитра Петрини Старосамбірської міської ради Самбірського району;

Савіцька Ганна Федорівна, вчителька Інформатики у гімназії №1 Шептицького;

Сакович Людмила Сергіївна, вчителька української мови та літератури, а також зарубіжної літератури та польської мови в ліцеї «Оріяна» у Львові;

Телішевська Лілія Степанівна, вчителька української мови та літератури у львівській школі №99.

Десяти фіналістів премії оголосять 1 вересня. А переможець чи переможниця отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.