Учням вручили відзнаки за ерудицію, мотивацію до навчання та високі результати НМТ

Львівські школярі, які склали національний мультипредметний тест на найвищі бали, отримають від Львівської міської ради премії. Два 600-бальники – по 30 тис. грн, двадцять чотири 400-бальників – по 20 тис. грн. У понеділок, 21 липня, випускників шкіл привітав Андрій Садовий та вручив їм відзнаки за виняткову ерудицію, мотивацію до навчання та високі результати в НТМ. Про це повідомила пресслужба ЛМР.

Двоє львівських школярів склали НМТ на максимальний бал з трьох предметів. Один з 600-бальників Святослав Лильо набрав максимум з математики, англійської та української мов. Він планує вступити до Львівської політехніки на спеціальність «системи штучного інтелекту».

Також 188 учнів львівських шкіл склали на максимальні 200 балів на НМТ з одного предмета. Найкращі результати учні продемонстрували з математики (98 максимальних результатів), англійської (60) та української (54) мов, історії України (17), німецької мови та української літератури (по 4).

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Випускники львівських шкіл з найвищими результатами НМТ

600 балів (максимальний результат із трьох предметів) здобули випускники:

Данило Ришко , Львівський фізико-математичний ліцей;

Святослав Лильо, середня загальноосвітня школа №9.

400 балів (максимальний результат з двох предметів) отримали:

Андрій Шегинський , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка; Олексій Табачин , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Маркіян Мазур , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Аскольд Кушта , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Світозар Чабан , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Аліна Оленюк , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Софія Аланія , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Марія Суворова , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Лев Зубар , Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат;

, Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат; Остап Друщак , Львівська гімназія «Євшан»;

, Львівська гімназія «Євшан»; Денис Герасимчук , Львівська гімназія «Євшан»;

, Львівська гімназія «Євшан»; Ілля Ярмолін , Львівська гімназія «Євшан»;

, Львівська гімназія «Євшан»; Ярослав Сивуляк , Львівська академічна гімназія при Львівській політехніці;

, Львівська академічна гімназія при Львівській політехніці; Зоряна Гальчак , Львівська академічна гімназія;

, Львівська академічна гімназія; Софія Семенюк , ліцей №8;

, ліцей №8; Софія Гайдук , ліцей №8;

, ліцей №8; Софія Войтів , школа №48;

, школа №48; Андріана Онищенко , ліцей міжнародних відносин імені В. Стуса;

, ліцей міжнародних відносин імені В. Стуса; Софія Цицик , ліцей «Сихівський»;

, ліцей «Сихівський»; Анна Кокоць , ліцей №81 імені Петра Сагайдачного;

, ліцей №81 імені Петра Сагайдачного; Ольга-Софія Чорній , школа №40;

, школа №40; Меланія Полюга , приватний навчально-виховний комплекс «Садок - школа - ліцей “ЕКОЛЕНД”»;

, приватний навчально-виховний комплекс «Садок - школа - ліцей “ЕКОЛЕНД”»; Юлія Корабель , ліцей №28;

, ліцей №28; Віталій Сокульський, ліцей №2.

Нагадаємо, раніше у Львові нагородили 67 школярів, які стали призерами всеукраїнських етапів олімпіад та конкурсів. Усі вони отримали по 10 тис. грн премії.