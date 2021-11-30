Іспанська компанія Glovo готується викупити український сервіс доставки Zakaz.ua. Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на власні джерела на ринку.

За даними видання, йдеться про повний викуп бізнесу Zakaz.ua компанією Glovo. Сума угоди становить від 60 млн доларів до 80 млн доларів. Один із співрозмовників припускає оцінку угоди у проміжку 50-70 млн доларів.

Зазначається, що вперше про потенційні переговори видання дізналося ще влітку 2021 року, але тоді деталей не було. До операції сторони готувалися кілька місяців.

В українській Zakaz.ua заявляють, що є лідером на ринку доставки з супермаркетів, натомість Glovo лідирує на ринку доставки з ресторанів. Зазначається, що Zakaz.ua вже почала відкривати власні dark stores (магазини, створені лише для доставки). Угода дозволить іспанській компанії акумулювати напрацювання Zakaz.ua. Наразі компанії не коментують угоду.

Коротка довідка про обидві компанії

Zakaz.ua – український сервіс доставки продуктів, що входить до міжнародної групи компаній Zakaz Global. Замовлення здійснюється за допомогою додатку Zakaz.ua на iOS та Android, або через сайт. Сервіс працює на ринку України з 2010 року та надає послуги замовлення, комплектування та доставки продуктів харчування з популярних продуктових мереж роздрібної торгівлі та ринків.

Компанія була заснована у січні 2010 року українським IT-підприємцем Єгором Анчішкіним, що також відомий як один із засновників українсько-американської компанії Viewdle, яка сьогодні є частиною корпорації Google. Сервіс спочатку мав назву Kabanchi.com, але в середині 2011 року був перейменований на Zakaz.ua

За час існування сервіс залучив близько 9 млн доларів інвестицій. Провідним інвестором є син екс-мера Києва Степан Черновецький, він же – мажоритарний власник акцій сервісу обсягом 98,88%.

Glovo – іспанська компанія, яка пропонує сервіс доставки через мобільний додаток. Станом на 2021 рік компанія оперує у більш, ніж 20 країнах. З сервісом співпрацює більше 25 тис. кур'єрів. Засновниками стартапу є Оскар П'єр і Саша Мішо. У жовтні 2018 року компанія почала роботу на ринку України.

Через мобільний додаток клієнти можуть замовити будь-який товар невеликого розміру (40x40x30см) вагою до 9 кг. Переважно це їжа, ліки, та документи. У Європі, наприклад, 85 % замовлень складає покупка і доставка їжі. Після оформлення замовлення користувач має можливість відстежувати переміщення кур'єра на маршруті в режимі реального часу.

Більшість кур'єрів пересуваються на велосипедах, мотоциклах і скутерах .Сервіс доступний через десктоп, IOS та Android.