Найчастіше кактус гниє від надлишку вологи в ґрунті

Кактуси – невибагливі у догляді рослини. Але їх, як і інші квіти, можуть вражати шкідники, вони хворіють і навіть гниють. Про те, як справитись із гниттям кактусів і що його спричиняє, читайте на ZAXID.NET.

Чому гниє кактус і що з цим робити

Найчастіше кактус гниє від надлишку вологи в ґрунті, пише «Флористікс». Щоб урятувати рослину від загибелі, потрібно витягти її з ґрунту, обрізати всі підгнилі ділянки й корінці, обробити зрізи товченим вугіллям і пересадити кактус у новий стерильний субстрат.

Також кактуси можуть гнити через хвороби:

Фітофтороз викликає гниття основи стебла і коренів кактусів. У боротьбі із захворюванням сіянці на ранній стадії хвороби кілька разів обробляють «Бенлатом» з інтервалом у 3-4 години. У дорослих кактусів видаляють пошкоджені частини, а зрізи обприскують розчином фунгіциду.

Фузаріоз вражає кактуси в умовах підвищеної вологості ґрунту й повітря в приміщенні. Під час розвитку хвороби коренева шийка й коріння загнивають, стебло кактуса жовтіє, морщиться й падає. Необхідно видалити всі пошкоджені частини стебла й коренів, обробити рани товченим вугіллям, сіркою або зеленкою. Щоб уникнути ураження кактуса фузаріозом, не допускайте механічних пошкоджень рослини й час від часу поливайте кактус розчином «Фундазолу».

Гельмінтоспороз, або мокра гниль, виглядає як водянисті темні плями, вкриті нитками грибниці. Потрапляють збудники захворювання в ґрунт разом із насінням.

Різоктоніоз – теж мокра гниль, від якої стебла кактусів темніють, а чорнота піднімається по судинах угору. Розвивається ризоктоніоз в умовах підвищеної вологості. Уникнути захворювання можна, проводячи дезінфекцію ґрунтосуміші для кактусів і протруювання насіння перед посівом.

Суха гниль, або фомоз – невиліковна: кактус просто висихає зсередини, і нічого не можна вдіяти. У ролі профілактичного заходу рослини іноді обприскують розчином фунгіциду.