Для цвітіння кактуса необхідно забезпечити йому достатню кількість поживних речовин

Цвітіння кактуса може бути досить рідкісним явищем, проте існують декілька способів, які допоможуть цього домогтися вже за два тижні. Ukr.Media розповідає, який режим потрібен кактусу, щоб він зацвів.

Освітлення

Перший і найважливіший крок – забезпечити кактусу достатню кількість світла. Ці рослини люблять яскраве світло, тому помістіть його на вікно, яке освітлюється сонцем протягом дня. Якщо у вас немає можливості поставити кактус на вікно, використовуйте спеціальні лампи для досвічування.

Оптимальна температура

Кактуси люблять тепло, але не переносять сильний жар. Оптимальна температура для цвітіння кактуса – від +20°С до +25°С. Якщо температура в кімнаті занадто висока або низька, кактус може перестати цвісти або навіть захворіти.

Правильний полив

Кактуси не люблять надлишку вологи, тому поливайте його помірно, тільки коли земля в горщику повністю висохне. У період цвітіння кактуса поливайте його частіше, але не заливайте. Уникайте потрапляння води на квіти і листя, оскільки це може викликати гниття або плями.

Підживлення

Для цвітіння кактуса необхідно забезпечити йому достатню кількість поживних речовин. Підгодовуйте кактус спеціальними добривами для кактусів кожні 2-3 тижні. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці і не переборщіть з дозуванням, оскільки це може призвести до опіків рослини.

Період відпочинку

Кактуси потребують періоду відпочинку, щоб набрати сили для цвітіння. Тому в період зимового спокою зменшіть полив і перестаньте підгодовувати рослину. Перенесіть її в більш прохолодне і темне місце, де температура коливатиметься від +10°С до +15°С. Це сприяє утворенню квіткових бруньок і посиленню кольору квітів.

Так ви зможете домогтися цвітіння кактуса вже через 2 тижні. Але пам'ятайте, що кожен кактус унікальний і може вимагати індивідуального підходу. Слідкуйте за своєю рослиною і підлаштовуйтеся під її потреби.