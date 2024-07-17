Ніколае Станчу увійшов в історію чемпіонату Європи, розписавшись у воротах збірної України

УЄФА продовжує підбивати підсумки Євро-2024, який минулого тижня завершився у Німеччині. Технічні спостерігачі УЄФА працювали на кожному матчі: вони аналізували те, що відбувається, з тренерського погляду і обирали найкращого гравця у кожній грі. Після завершення фінальної стадії експерти визначили команду турніру, найкращого гравця, найкращого молодого гравця та найкращі голи.

Переможцем в останній номінації став гол Ламіна Ямала у півфіналі Євро-2024 – іспанець, якому на той момент виповнилось 16 років та 362 днів, забив у ворота Франції розкішним ударом від стійки.

Друге місце посів англієць Джуд Беллінгем завдяки удару через себе у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини. Третім став гол швейцарця Джердана Шакірі у ворота шотландців у матчі другого туру групового етапу.

Крім того, до п’ятірки найефектніших голів потрапила і Україна, щоправда, у негативному плані: на четвертій сходинці рейтингу опинився гол Ніколае Станчу у ворота Андрія Луніна. Подивитись всі голи можна за посиланням.

Топ-10 найкращих голів за версією УЄФА: