Гол у ворота України увійшов у топ-5 найкращих голів Євро-2024
УЄФА продовжує підбивати підсумки Євро-2024, який минулого тижня завершився у Німеччині. Технічні спостерігачі УЄФА працювали на кожному матчі: вони аналізували те, що відбувається, з тренерського погляду і обирали найкращого гравця у кожній грі. Після завершення фінальної стадії експерти визначили команду турніру, найкращого гравця, найкращого молодого гравця та найкращі голи.
Переможцем в останній номінації став гол Ламіна Ямала у півфіналі Євро-2024 – іспанець, якому на той момент виповнилось 16 років та 362 днів, забив у ворота Франції розкішним ударом від стійки.
Друге місце посів англієць Джуд Беллінгем завдяки удару через себе у матчі 1/8 фіналу проти Словаччини. Третім став гол швейцарця Джердана Шакірі у ворота шотландців у матчі другого туру групового етапу.
Крім того, до п’ятірки найефектніших голів потрапила і Україна, щоправда, у негативному плані: на четвертій сходинці рейтингу опинився гол Ніколае Станчу у ворота Андрія Луніна. Подивитись всі голи можна за посиланням.
Топ-10 найкращих голів за версією УЄФА:
- 1. Ламін Ямал. Іспанія – Франція (2:1) – 1/2 фіналу
- 2. Джуд Беллінгем. Англія – Словаччина (2:1) – 1/16 фіналу
- 3. Джердан Шакірі. Шотландія – Швейцарія (1:1) – 2-й тур
- 4. Ніколае Станчу. Румунія – Україна (3:0) – 1-й тур
- 5. Арда Гюлер. Туреччина – Грузія (3:1) – 1-й тур
- 6. Мерт Мюлдюр. Туреччина – Грузія (3:1) – 1-й тур
- 7. Фабіан Руїс. Іспанія – Хорватія (3:0) – 1-й тур
- 8. Оллі Воткінс. Нідерланди – Англія (1:2) – 1/2 фіналу
- 9. Маттія Дзакканьї. Хорватія – Італія (1:1) – 3-й тур
- 10. Хаві Сімонс. Нідерланди – Англія (1:2) – 1/2 фіналу