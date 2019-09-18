Голова Львівської облради використав школярів для зйомок політичного відеоролика

Олександр Ганущин разом з дітьми апелює до урядовців, щоб ті повернути бюджетні гроші, призначені на добудову сільської школи

Голова Львівської облради Олександр Ганущин опублікував відеоролик, у якому він на тлі кількох десятків школярів з села Верхнє Синьовидне Сколівського району вимагає в уряду грошей на добудову місцевої школи, які уже були затверджені у рамках Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Етичність залучення школярів до політичного ролика уже викликала жваве обговорення у соцмережах. Окрім того, з'ясувалося, що цю школу уже мали добудувати до кінця минулого року, але не змогли належно організувати проведення тендеру.

У відеоролику Олександр Ганущин стверджує, що близько 360 школярів чекають на завершення робіт з будівництва школи, яка мала отримати 6,5 млн грн з ДФРР на завершення добудови, однак роботи призупинені через відсутність фінансування. Голова облради на фоні кількох десятків місцевих школярів звертається до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою розблокувати фінансування з ДФРР. При цьому діти дружно вигукують: «Уряд, поверни гроші громаді!».

Така ініціатива голови облради викликала певне обурення у соцмережах. Зокрема, львівський активіст Віталій Горбатенко у Facebook зазначив, що у такому випадку голові облради доцільніше їхати не до дітей у Верхнє Синьовидне, а стукати в урядові кабінети у Києві. «Стопроцентна опозиція до центральної влади вимагає не просто роликів з дітьми, а як мінімум рішучих кроків, як ось позачергової сесії облради під Кабміном», - вважає Горбатенко.

Начальниця відділу освіти Сколівської РДА Олена Урдей у коментарі ZAXID.NET розповіла, що була поінформована про візит голови Львівської облради у школу Верхнього Синьовидного, який відбувся у п’ятницю, 13 вересня, однак про залучення дітей до зйомок ролика не знала. І дозволу на це районний відділ освіти не давав. «Не думаю, що це правильно. Вважаю, що такі питання доцільно вирішувати та вищому рівні і без участі дітей», - сказала Олена Урдей.

Прикметно, що реконструкція і добудова школи у Верхньому Синьовидному мала бути проведена протягом трьох років і завершена у грудні 2018 року. Про це свідчить реєстраційна картка проекту на сайті ДФРР. Судячи з усього, причиною затримки стала дивна поведінка замовника – відділу освіти Сколівської РДА, який п'ять разів поспіль скасовував тендери, відмовляючи усім учасникам, поки врешті-решт не перемогло місцеве ПП «Комфорт-Сколе».

Варто зауважити, що 10 вересня на засіданні сесії Львівської облради депутати не підтримали пропоноване Ганущином звернення до уряду з вимогою розблокувати виплати з ДФРР. Значна частина депутатів висловлювали застереження щодо непрозорого розподілу коштів між районами Львівщини, оскільки і у минулі роки, і у 2019-му, левова частка цих коштів припадала на виборчі округи братів Дубневичів.

В Офісі президента стверджують, що тимчасове призупинення фінансування з ДФРР зроблено задля запобігання неефективному використанню бюджетних коштів в межах проектів, що несуть корупційні ризики.