Голова «Укравтодору» закликав звільнитися причетних до корупції голів місцевих автодорів

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір звільнити керівників Служб автомобільних доріг, які були задіяні в корупційних схемах, повідомив новий керівник агентства Олександр Кубраков.

«У нас багато інформації. Ті, хто був задіяний в якихось схемах, краще йдіть самостійно», – сказав він на спільному з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром інфраструктури Владиславом Криклієм брифінгу в Києві у вівторок, 19 листопада, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

При цьому прем'єр-міністр висловив думку про необхідність скорочення більшої частини керівників Служб автодоріг.

«Я би приймав рішення дуже швидко. Особливо щодо осіб, про яких є інформація, що вони задіяні в схемах. І, навпаки, брав би людей порядних, котрі довго працюють на державу… Якщо десь в областях або в центральному апараті є якісь групи впливу, рішуче від них позбавляйтеся», – сказав він Кубракову.

Нагадаємо, уряд 15 листопада 2019 року призначив головою «Укравтодору» експерта IT-ринку і ринку мобільного зв’язку «Офісу ефективного регулювання» Олександра Кубракова.

Кубраков з 2014 року був радником мера Києва в IT сфері, обіймав посаду виконавчого директора асоціації «Інформаційні технології України», очолював сектор «IT і Телеком» в «Офісі ефективного регулювання» (BRDO).