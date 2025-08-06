Ігор Білиць працює у Львові з 2022 року

У Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької обрали нового головного режисера. Ним став киянин Ігор Білиць.

«Починаємо новий театральний сезон зі свіжої новини. За результатами конкурсу вітаємо на посаді головного режисера театру Ігоря Білиця», – повідомили у фейсбуці театру 6 серпня.

Ігор Білиць народився, вчився і працював у Києві. У театрі імені Марії Заньковецької працює режисером з 2022 року.

Він є режисером останньої премʼєри театру – «Заручена зі сценою» про патронесу театру Марію Заньковецьку. Торік він поставив «Кайдашів». Обидві вистави імерсивні, що є доволі експериментальним підходом. Ще раніше як запрошений режисер він ставив у театрі Заньковецької вистави «Буна» (2020) та «Касандра» (2021).

Нагадаємо, раніше від жовтня 2023 року головним режисером театру був Давид Петросян.