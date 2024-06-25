Із 22 серпня на кіноекранах стартує фільм-помста «Конотопська відьма». Напередодні прокату оприлюднено кліп на головний трек,пісню «Пташка» від Zlata Ognevich. До нього увійшли ексклюзивні кадри з фільму.

Кліп поєднує поєднує натурні зйомки за участі співачки та кадри з фільму, які глядач побачить вперше.

Фільм «Конотопська відьма», для якого «Пташка» стала лейтмотивом, розповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і зреклася своїх відьомських сил заради щастя зі смертним. Однак з початком повномасштабної війни, російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, тож вона вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує криваві кари на вбивць свого нареченого.

«“Пташка” – це моя особиста присвята усім жінкам, які на своїх тендітних плечах тримають цілий світ і роблять усе заради безпеки своїх близьких, своєї родини та своєї землі. Боротьба пташки у пісні така ж відчайдушна, як і внутрішня боротьба героїні за своє власне, щасливе буття», – зазначила Zlata Ognevich.

«Пісня “Пташка” відображає основний посил усього фільму, який ми, як творці, прагнемо донести до глядача. Зокрема, пісня прозвучить в одній із ключових сцен фільму. Ця колаборація відбулася в цілковитій синергії, більше того – це не єдиний наш спільний сюрприз: про це розповімо згодом», – поділилася деталями продюсерка фільму «Конотопська Відьма» Ірина Костюк.