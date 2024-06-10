Видовищний трейлер українсього горору «Конотопська Відьма» від творців успішного анімаційного релізу «Мавка. Лісова пісня» доступний до перегляду. Фільм про криваву помсту Відьми вийде у прокат 22 серпня 2024 року, до Дня Незалежності України.

Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил. Однак після того, як із початком війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися. Вона повертає свої сили й жорстоко розправляється з убивцями її нареченого.

Офіційний трейлер фільму-помсти натякає на низку кривавих подробиць помсти окупантам за смерть коханого. Відьма втішається своєю люттю, щораз вдаючись до ще жорстокіших методів. Автори назвали «Конотопську відьму» фільмом, де «біль перетворюється на лють».

Головну роль у фільмі зіграла акторка Тетяна Малкова («Смак свободи»), коханого відьми Андрія – Тарас Цимбалюк («Чорний Ворон», «Спіймати Кайдаша»), тітку – Олена Хохлаткіна («Памфір»). Загін російських загарбників зіграли Павло Вишняков, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев, Владислав Вербицький, Ростислав Фоменко, Микита Слободенюк, Микола Головчак, Сергій Аніпченко.

Автором ідеї та сценаристом виступив Ярослав Войцешек, режисером-постановником фільму – Андрій Колесник, для якого фільм став повнометражним кінодебютом, а спродюсувала стрічку Ірина Костюк («Мавка. Лісова пісня»).

У трейлері, який створив режисер монтажу Олександр Ковтун, представлена лише незначна частина візуальних ефектів, що супроводжуватимуть сюжет протягом усієї історії. Про це попіклувалася команда Postmodern Postproduction.

Кожна поява Відьми буде ефектною завдяки художниці з костюмів Ірині iSky, військовій фотографці 59 бригади ім. Якова Гандзюка. Також завдяки її зусиллям актори, що зіграли росіян, знімалися у справжній затрофеєній російській формі. Додаткового саспенсу фільму надає й музика, яку спеціально для фільму створив композитор Олександр Чорний.