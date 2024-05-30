Із 22 серпня цього року в національному кінопрокаті стартує горор «Конотопська Відьма», перший фільм з майбутньої лінійки жахів від медіагрупи Film.Ua, у центрі яких – героїні з міфологічним бекграундом, що борються зі злом на тлі сучасних подій. Тож перша стрічка розповідає історію кривавої та жорстокої помсти прадавньої відьми з Конотопу російським окупантам, вбивцям її коханого.

«Конотопська відьма» вийде на великих екранах України до Дня Незалежності. Фільм створено творчим тандемом продюсерки Ірини Костюк та сценариста Ярослава Войцешека, що працювали разом над анімацією «Мавка. Лісова пісня». Режисером-постановником фільму став Андрій Колесник.

Це історія помсти відьми з Конотопу російським окупантам, вбивцям її коханого (кадр з фільму)

За сюжетом прадавня відьма з Конотопу завдає мученицької смерті загону російських окупантів, які вбили її коханого. Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню, відьма охоплена жагою помсти, але чи вдасться їй протистояти мороку, що поглинає її, та залишитися на боці світла?

Ідея сюжету виникла у творців з початком повномасштабного вторгнення, коли росіяни зайшли в Конотоп, місто у Сумській області, що славиться своїми легендами про відьом. Безстрашні жительки міста нещадно поливали загарбників прокльонами, нагадуючи про своє містичне єство, тим самим демонструючи невимовну стійкість та прагнення до свободи. У цьому й полягає один із ключових посилів стрічки: сила і лють української жінки не знає меж.

«Персонаж, що прийшов до нас зі стародавніх міфів та легенд у сучасне життя, вітлює єдине бажання всіх українців сьогодні – затято мститься кривдникам – та є уособленням праведної люті, яка палає в серцях кожного з нас. “Конотопська відьма” - фільм-терапія наших травм війни, що дає змогу прожити відчуття такої бажаної помсти, втілюючи біль у лють, проте залишає надію на світле майбутнє», – говорить Ірина Костюк, генеральна продюсерка фільму.

Кожна наступна смерть жорстокіша за попередню (кадр з фільму)

Фільмування стрічки тривало в листопаді-грудні 2023 року. До зйомок долучилися військові консультанти, що надали бойову техніку для фільму: справжній БТР, який став трофеєм у перші дні вторгнення на Житомирській трасі. Серед знімальної команди також можна зустріти діючих військових, зокрема автор ідеї та сценарист Ярослав Войцешек нині служить в лавах ЗСУ, а художниця з костюмів Ірина «iSky» – учасниця бойових дій, яка забезпечила майданчик справжньою трофейною формою російських солдатів.

Ролі у фільмі зіграли Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Павло Вишняков, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев. У одній зі сцен фільму також задіяні актори-військові: ветеран війни Назар Грабар, військовий ЗСУ Олександр Печериця, діючий офіцер батальйону «Свобода» Володимир Ращук, а також військовий ЗСУ Даніель Салем, для якого «Конотопська відьма» стала кінодебютом.

Фільм-рефлексія, що візуалізує бажання помсти українців за відібране, щасливе життя на своїй землі з’явиться у кіно з 22 серпня 2024 року з надією, що зло буде покарано.