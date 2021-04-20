У Норвегії від коронавірусної хвороби помер Ганс Крістіан Ґаардер, якого називали головним коронаскептиком країни. Чоловік заразився коронавірусом на вечірках, які організував у своєму будинку за тиждень до смерті.

Норвежець помер у місті Гран, приблизно за 60 км на північ від столиці країни Осло. Polsat з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що чоловіка не тестували до смерті, але пізніше тести підтвердили, що він заразився Covid-19.

За тиждень до смерті Ґаардер провів дві нелегальні вечірки у своєму маєтку. Згодом виявилося, що у заході брали участь люди з коронавірусом. Крім того, Ґаардер – не єдина жертва цих вечірок.

Він використовував різні канали соціальних мереж для розповсюдження неправдивої інформації про коронавірус та вибори у США.

Він часто порівнював Covid-19 з «чимось на зразок застуди або легкого грипу» і помилково стверджував, що інфекція не передається від людини до людини.

Також Ґаардер у 2009 році поширював неправду про пандемію «свинячого» грипу.