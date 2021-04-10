Ерна Солберг виступає на Мюнхенській безпековій конференції, лютий 2020 року

Норвезька поліція оштрафувала прем'єр-міністрерку країни Ерну Солберг за порушення карантинних обмежень під час святкування її 60-річчя на гірськолижному курорті, повідомила агенція Reuters.

В країні через коронавірус дозволено збиратися групами тільки по 10 осіб, проте на дні народження прем’єрки було 13 людей.

Як пояснив начальник норвезької поліції Оле Саєверуд, зазвичай правоохоронці не штрафують за такі порушення, але прем'єр-міністр займається питаннями введення коронавірусних обмежень.

«Тому правильно було накласти штраф, щоб підтримати довіру суспільства до правил соціального дистанціювання», - сказав він.

Прем'єр-міністерку Норвегії оштрафували на 20 тис. норвезьких крон (2,352 тис. євро). Разом з тим ані її чоловіка, ані ресторан, у якому Солберг святкувала 60-річчя, не оштрафували. При цьому поліція назвала їх порушниками закону.

Станом на 10 квітня в Норвегії зареєстровано 102719 випадків коронавірусу. 684 особи померли.

Ерна Солберг відстоювала суворі карантинні заходи, завдяки чому в Норвегії фіксують одні з найнижчих у Європі показників захворюваності і смертності від коронавірусу.