Головну редакторку Vogue Ukraine відсторонили від посади за численні випадки плагіату

КультураВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:576390

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Головну редакторку Vogue Ukraine відсторонили від посади за численні випадки плагіату
фото Vogue UA
Ольгу Сушко через масовий плагіат відсторонили з посади головного редактора українського Vogue

Головну редакторку українського журналу про моду Vogue Ukraine Ольгу Сушко відсторонили від посади після звинувачень у плагіаті. Про це йдеться у спільній заяві групи Condé Nast International та медіахолдингу Ріната Ахметова «Медиа Группа Украина», до якого входить «Сегодня Мультимедиа», що видає журнал.

«Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі того, що сталося. На час розслідування Ольга Сушко буде відсторонена від посади головного редактора Vogue UA», – сказано у заяві.

Подробиць щодо того, коли завершиться розслідування і хто виконуватиме обо'язки Сушко, немає.

Нагадаємо, Ольгу Сушко звинуватили у плагіаті редакторських колонок у журналі. Звинувачення на адресу журналістки висунув український Telegram-канал «Киёв Фэшн Лавэз», який пише про моду. У спільноті заявили, що колонка головного редактора у червневому випуску Vogue Ukraine дуже схожа до аналогічного матеріалу, який у 2006 році для російського журналу Harper's Bazaar написала журналістка та дизайнерка Шахрі Амірханова.

Сушко, коментуючи ситуацію, підтвердила, що звинувачення щодо цього епізоду обґрунтовані і вибачилась перед читачами і своєю редакцією. З її слів, через надмірну зайнятість вона доручила писати редакторські колонки позаштатному автору.

Водночас згодом Telegram-канал «Киёв Фэшн Лавэз» навів ще близько 9 епізодів плагіату, коли Сушко використовувала тексти інших журналістів для своїх редакторських колонок в українському Vogue. Інші звинувачення Сушко не коментувала.

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