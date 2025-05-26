Учні з усієї області змагались у три етапи

У Дрогобичі відбувся регіональний хакатон з кібербезпеки за підтримки Google. Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка отримав грантову підтримку від Google для впровадження кібербезпеки у сферу освіти.

В університеті організували регіональний хакатон з кібербезпеки для школярів Львівщини, в якій сотні учасників з десятків закладів освіти взяли участь у трьох етапах змагань. Подію підтримали Virtual Routes та Google.org.

Учасники розробляли симуляції інтернет-загроз у форматі Google Forms, Canva, презентацій, інтерактивних PDF чи ігор на Python. Завдання полягало у тому, щоб змоделювати сценарії шахрайства та навчити користувачів правильно реагувати.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Обрані команди представили свої проєкти наживо. Симуляції охоплювали такі теми: фішинг, вішинг, смишинг, QR-шахрайство; фейкові листи, зламані чати, шахрайство в Instagram і Telegram; deepfake і підміна сторінок входу; захист акаунтів Google, шкідливі додатки, недбале ставлення до паролів.

«Формати вражали – від симуляцій з оцінкою рівня безпеки до казкових сюжетів із героями та голосовою озвучкою. Усі команди отримали іменні сертифікати, а також унікальні номінації, які відзначили сильні сторони кожного проєкту: “Обачна гра”, “Рівень безпеки”, “Гра-протистояння”, “Життєві приклади”, “Найказковіша кіберісторія” та інші. Журі оцінювало не лише зміст, а й креативність, технічну реалізацію, залучення аудиторії», – повідомили в обласному управлінні освіти і науки.

У фіналі учасники працювали з комп’ютерами, на яких були приховані кіберзагрози. За дві години вони мали виявити небезпеки, описати їх, запропонувати рішення та захистити свої висновки.

Переможцями стали: