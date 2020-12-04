Власники готелю встановили замість лічильника на газовій трубі перемичку

Один із готелів у Миколаївському районі протягом року вкрав 350 тисяч кубометрів газу. Крадіжку виявили працівники «Льввівгазу» під час перевірки газових мереж у готелі.

Як повідомили у п'ятницю, 4 грудня, у прес-службі АТ «Львівгаз», минулого тижня газовики провели перевірку в готелі Миколаївського району. Під час перевірки вони виявили, що у готелі самовільно зняли лічильник, натомість встановивши перемичку. Таким чином готель використовував газ, не сплачуючи за нього гроші.

«Тобто газ по трубах йшов, але повз лічильник. Орієнтовний об’єм викраденого газу близько 350 тисяч кубометрів. Такий об’єм викрали за рік, адже остання перевірка тут була у грудні 2019 року», – розповіли у прес-службі «Львівгазу».

Речник «Львівгазу» Ярослав Альохін уточнив ZAXID.NET, що сума збитків через крадіжку газу становить близько 3 млн грн. Газовики склали акт про порушення і ведуть розслідування цієї ситуації.

У «Львівгазі» не розголошують назву готельного комплексу, однак повідомили, що він розташований у селі Київець Миколаївського району. За даними з відкритих джерел, у цьому селі є лише один готельно-ресторанний комплекс «Вікторія». В адміністрації закладу ZAXID.NET відмовились прокоментувати випадок із крадіжкою газу.