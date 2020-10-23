Газовики ремонтують мережу, в яку потрапила вода

Мешканець вулиці Йосифа Сліпого вирішив самостійно встановити вдома газову колонку, натомість на добу залишив без газу мешканців двох вулиць. Інцидент трапився у четвер, 22 жовтня у двоповерховому багатоквартирному будинку на вул. Йосифа Сліпого, 23. Аварійники вже більше доби усувають пошкодження і поступово вмикають людям газ.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі АТ «Львівгаз», аби зекономити і не викликати майстрів для встановлення газової колонки, львів’янин вирішив зробити це самотужки. Але під час монтажу він переплутав труби і замість газової під’єднав до колонки трубу з водою. Через це вода потрапила до газової мережі і вивела її з ладу.

Щоб усунути воду із газової мережі аварійникам довелося відімкнути газ усім мешканцям вул. Йосипа Сліпого і навіть мешканцям сусідньої вулиці Карпатської. Загалом без газу на добу залишилося близько 300 квартир у 41 будинку.

Замість кількох сотень майстрам за встановлення колонки, чоловік заплать 30 тис. грн за пошкодження газової мережі

Вже впродовж доби аварійники намагаються усунути пошкодження мережі. Вони діагностують ділянки труб, де може бути вода, розкопують труби і продувають їх від води. Мешканцям газ вмикають поступово.

У «Львівгазі» вже порахували суму збитків, це приблизно 30 тис. грн. Ці гроші стягнуть з винуватця на ремонт пошкодженної газової мережі.