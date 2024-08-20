Дія серіалу відбувається в Австралії

Сервіс Prime Video готує нову адоптацію культового ситкому «Офіс». Дію перенесено до Австралії, а головну роль виконує актриса Фелісіті Ворд, відома за серіалами Time Bandits та «Вейкфілд».

У новій версії серіалу Ворд втілює образ Ганни Говард, директорки пакувальної компанії. Вона стає першою жінкою, яка очолює франшизу «Офіс». Коли Ганні повідомляють про закриття філії, вона докладає всіх зусиль, щоб зберегти колектив, навіть якщо для цього доводиться вдаватися до досить дивних методів.

До Фелісіті Ворд приєднується яскравий ансамбль австралійських акторів, серед яких Едіт Пур, Стін Раскопулос, Шарі Себбенс та багато інших.

Усі вісім епізодів серіалу вийдуть 18 жовтня.