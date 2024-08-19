Серіал знято за романом Блейка Крауча

Науково-фантастичний серіал «Темна матерія» матиме другий сезон. Він заснований на однойменному романі Блейка Крауча. У серіалі зіграли Джоел Еджертон, Дженніфер Коннеллі, Еліс Брага, Джиммі Сімпсон, Дайо Океньї та Оакс Фіглі. Письменник виступає виконавчим продюсером, шоуранером та сценаристом серіалу разом з іншими продюсерами.

Джейсона Дессена, фізика, професора та сім’янина, одного вечора, коли він йшов додому вулицями Чикаго, викрадають в альтернативну версію його життя. Диво швидко перетворюється на жах, коли він намагається повернутися до своєї реальності серед життів, які він міг би прожити. У цьому лабіринті реальності він намагається повернутися до своєї справжньої родини та врятувати її від самого себе, йдеться в описі серіалу.