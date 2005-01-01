ГПУ планує спецконфіскацію ще ₴3 млрд Януковича у першому півріччі 2018 року

Генпрокурор наголосив на необхідності ухвалення окремого закону про спецконфіскацію

Українські правоохоронні органи мають намір здійснити спецконфіскацію ще 3 млрд грн у першій половині 2018 року. Про це під час засідання парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони в середу, 17 січня, в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо здійснити спецконфіскацію ще 3 млрд грн - у першій половині цього року. Як, де й коли - я не розголошуватиму в інтересах слідства», - сказав генпрокурор.

Юрій Луценко зазначив, що банки мають право виконувати рішення судів як самостійно, так і через припис виконавчої служби. «Учора я звернувся до прем'єр-міністра і попросив узяти під особистий контроль діяльність виконавчої служби, яка має забезпечити цю спецконфіскацію», - наголосив він.

Генпрокурор додав, що не допустить скасування судових рішень і повернення коштів злочинцям. «Спроби представників офшорних компаній, які співпрацювали з злочинним угрупуванням Януковича, наштовхуються на українські закони, які унеможливлюють їхню участь у скасуванні рішення судів. Так працює система в усьому ЄС. Тому зловмисники мають один вихід - дискредитувати дії прокуратури та Краматорського суду і спробувати забрати в України гроші через рішення в іноземних юрисдикціях. Тому запущено кампанію з дискредитації, спрямовану на повернення коштів злочинцям. Цього не буде», - заявив Ю.Луценко.

Він також зазначив, що це - не кінець спецконфіскації. При цьому генпрокурор наголосив на необхідності ухвалення окремого закону про спецконфіскацію. «Цей закон остаточно унеможливив би спекуляції захисників Януковича, тому я закликаю народних депутатів ухвалити цей закон», - сказав він.

Нагадаємо, у квітні 2017 року суд дозволив «Ощадбанку» конфіскувати заарештовані $1,5 млрд колишнього президента Віктора Януковича. Потім президент України Петро Порошенко заявив, що конфісковані гроші витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Конфісковані гроші оточення Віктора Януковича заблокували на виконання вироку, винесеного соратникові олігарха Сергія Курченка Аркадію Кашкіну. Кошти конфісковано з рахунків «Ощадбанку» і «ПриватБанку». Значна їхня частина – це облігації внутрішньої держпозики.

У травні кілька кіпрських компаній оскаржили рішення Краматорського міського суду Донецької області про конфіскацію $1,5 млрд, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.