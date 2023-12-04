Після скасування пільг для грального бізнесу надходження ще зростатимуть

У листопаді 2023 року бюджет України отримав 2,26 млрд грн податків від грального бізнесу. Це втричі більше, аніж сплачено гральним бізнесом податків за увесь 2022 рік і вдесятеро більше за увесь 2021 рік, повідомив член парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У жовтні податкові надходження від грального бізнесу становили трохи більше, ніж 700 млн грн.

Зростання цих надходжень пояснюється тим, що в Україні скасували податкові пільги для грального бізнесу, що діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 6 лютого скасовано спрощену систему для грального бізнесу, а 30 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення податку з обороту для онлайн-казино. За попередніми оцінками, завдяки цьому додаткові надходження до державного бюджету становитимуть 1,5 млрд грн на рік.