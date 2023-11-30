Головною причиною падіння митних платежів вважають блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні

Державна митна служба за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану на листопад. Головною причиною падіння митних платежів є блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, переконаний голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.

Як повідомляється, індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%.

За його словами, зважаючи на перевиконання плану у жовтні, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону.

«Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування», – зазначив нардеп.

Як пише Forbes, з посилання на дані Держмитслужби, у жовтні порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.

З 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин», а згодом почали блокаду «Медика – Шегині»

Блокування кордону призвело до зростання цін на деякі товари, зокрема скраплений газ (LPG), яким користується близько 1 млн автомобілістів в Україні, зріс на 30%.

У середньому один день простою через страйк на польсько-українських пунктах пропуску завдає одній українській компанії близько 1 млн грн втрат, підрахувала Європейська Бізнес Асоціація. За оцінкою Федерації роботодавців, наразі економіка зазнала понад €400 млн збитків від блокування кордону.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.