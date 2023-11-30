У листопаді митниця недовиконала план надходжень до бюджету на 20%
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Новини Львова від ZAXID.NET за 21 листопада ZAXID.NET
Державна митна служба за результатами митних оформлень імпорту та експорту товарів перерахує до держбюджету 39,2 млрд грн митних та інших платежів, або 81% від плану на листопад. Головною причиною падіння митних платежів є блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, переконаний голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.
Як повідомляється, індикативний показник у 48,5 млрд грн виконано лише на 39,2 млрд грн або на 81%.
За його словами, зважаючи на перевиконання плану у жовтні, недовиконання у листопаді можна пояснити лише падінням вантажообігу на західній ділянці кордону.
«Ось прямі втрати від безглуздого незаконного і несправедливого блокування», – зазначив нардеп.
Як пише Forbes, з посилання на дані Держмитслужби, у жовтні порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні до бюджету перерахували 43,3 млрд грн). Порівняно з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.
З 6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин», а згодом почали блокаду «Медика – Шегині»
Блокування кордону призвело до зростання цін на деякі товари, зокрема скраплений газ (LPG), яким користується близько 1 млн автомобілістів в Україні, зріс на 30%.
У середньому один день простою через страйк на польсько-українських пунктах пропуску завдає одній українській компанії близько 1 млн грн втрат, підрахувала Європейська Бізнес Асоціація. За оцінкою Федерації роботодавців, наразі економіка зазнала понад €400 млн збитків від блокування кордону.
Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.
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