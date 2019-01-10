Гравець збірної України перейшов до чемпіонату Іспанії

З іспанською «Малагою» Селезньов підписав контракт на 2,5 роки

СпортЮрій Братюк, 10 січня3400

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Гравець збірної України перейшов до чемпіонату Іспанії
фото відкрите джерело

Український форвард Євген Селезньов до кінця сезону перейшов до іспанського футбольного клубу «Малага». Про це 10 січня повідомив офіційний сайт команди.

Умови контракту сторони не розголошують. «Малага» зазначає, що 33-річний нападник забив 161 гол у 377 іграх. Він тричі вигравав чемпіонат України, двічі – Кубок України і по одному разу – кубок Туреччини, суперкубок Туреччини, суперкубок України та кубок УЄФА.

Останнім клубом Селезньова став турецький «Акхісар». До цього він грав за турецький «Карабюкспор», донецький «Шахтар», дніпровський «Дніпро» та російську «Кубань».

Нагадаємо, що сьогодні ж вихованець львівського футболу і захисник київського «Динамо» Микола Морозюк перейшов до турецького «Різеспора».

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