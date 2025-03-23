Maria Lui Quintet ‒ новий музичний проєкт, заснований 2024 року

22 березня у львівському арт-центрі «Дзиґа» відбувся виступ квінтету Maria Lui Quintet у складі: вокал ‒ Марія Луі (фронтвумен), гітара ‒ Мар’ян Карпінський, клавішні ‒ Євген Дубовик, бас ‒ Анна Рижова, барабани ‒ Олександр Явдик.

Про проєкт

Maria Lui Quintet ‒ новий музичний проєкт, заснований 2024 року київською співачкою, авторкою пісень та продюсеркою Марією Луі разом із чотирма джазовими музикантами: барабанщиком Олександром Явдиком, гітаристом Ігорем Войцехівським, клавішником Євгенієм Дубовиком і басистом Стасом Дяченком. Колектив працює в різних сучасних стилях ‒ від ф’южн-джазу до експериментального нео-соулу ‒ поєднуючи їх у власному звучанні.

Вперше у Львові гурт виступив у грудні 2024 в мистецькому центрі Jam Factory.

Про своє захоплення джазом лідерка гурту Марія розповідає так: «Я навчалася як журналістка й працювала у цій сфері 3 роки паралельно займаючись музикою. В якийсь момент я вирішила дослідити, як працює музика глибше й вступила до Глієра на катедру джазового вокалу. Тоді для мене джаз був про свободу, про щось новаторське та про відкриття. Я чула ці акорди ‒ і мені хотілося дослідити, з чого вони складаються. Проте, мушу зазначити, я почала слухати цю музику не з традиційного напряму, а з більш сучасних відгалужень. Найбільше мені подобалися композиції Крістіана Скотта, останні альбоми Майлза Девіса, зокрема Kind of Blue, та твори інших виконавців модерн-джазу. Особисто мені хочеться створювати щось нове і якісне. Наразі я дуже впевнена у своїй творчості. Я роблю те, що мені подобається і що приносить користь суспільству».

«Люди в Україні розбираються в одязі, але не в музиці»

«Ця нішева музика, насправді, інтелектуальна. Граючи її, ми насамперед виховуємо авдиторію та прищеплюємо їй якісний музичний смак. Мене дуже дивує та картина, яку я зараз спостерігаю. Люди в Україні добре розбираються в трендах в одязі, замовляють модні напої в кав’ярнях третьої хвилі, проте до мистецтва аж так перебірливо вони не ставляться й за тенденціями в цій сфері не слідкують. Отже, це відкрите питання для мене ‒ чому, маючи необмежений доступ до інформації, люди не прагнуть шукати якісного мистецького контенту, що нині він відкритий для всіх», ‒ розповідає про роботу у напрямі експериментального джазу Марія.

«Хочеться, щоб кількість виконавців джазової та музики дотичних напрямів зросла. Це б допомогло нам створити український музичний ринок і здорову конкуренцію, яких зараз бракує. Ба більше, нам потрібно мати більше локацій, які будуть зацікавленні у виконавцях інтелектуальної музики, менеджерів для таких проєктів, як наш, і піару. Зрештою, у Європі виконавці навіть найбільшого андерґраунду, що мають маленьку кількість підписників у мережі, знаходять фізичний простір для своєї творчості», ‒ додає виконавиця.

Про ф’южн у Львові

На сцені «Дзиґи» звучали здебільшого англомовні авторські композиції Марії у стилі ф’южн. Музиканти експериментували з ритмом, синтезуванням вокалу, чергуванням сольних імпровізацій.

На львівській джазовій сцені експериментальний джаз звучить рідко. Тут його здебільшого виконують київські або закордонні музиканти.

«Здебільшого джазмени у Львові пасивні. Їх буває важко витягнути на джем, вмовити грати фрі-джаз, ф’южн та інші “авангардні” напрями. Зрештою, вони не зацікавлені й у тому, щоб про них писали в медіа. Хотілося б більшої віддачі та згідливості на новаторство від них», ‒ розповіла комунікаційна менеджерка арт-центру Олеся Левицька.

Серед львівських колективів найближчу до цього напряму музику виконують Groove Syndicate і Opera Avangard. Музикантів з інших міст та країн запрошують здебільшого арт-центри «Дзиґа», Jam Factory, а також фестиваль JazzBez.

Щороку в Україні з’являються нові музичні проєкти, які, попри економічні та соціально-політичні виклики, розвивають нішеву музику. Maria Lui Quintet ‒ один із таких. Водночас кожне нове започаткування ставить більше питань: як рухатися далі, як розширювати сцену, як, насамперед, формувати музичний ринок. Водночас, із досвідом з’являються і відповіді.

Нішеві виконавські формати, як-от Maria Lui Quintet, започатковуються окремими людьми, що люблять свою справу. Зрештою, будь-які впровадження та зміни втілюються здебільшого з персональної ініціативи. Індивідуальний ентузіазм дає поштовх новим ідеям, новим намірам і просуванню. Усвідомлення проблем і прагнення змін ‒ рушійна сила, що, висвітлюючи нагальні проблеми нашої ніші, може поступово рухати українську музичну сцену, формувати попит на якісну музику та вибудовувати музичний ринок.