Приїзд дуету Голованова й Максимовича – цінна подія для львівського джазу.

15 березня у львівському мистецькому центрі Jam Factory відбувся перформанс литовських джазових виконавців, композиторів і педагогів — піаніста Дмитрія Голованова й саксофоніста Яна Максимовича.

Дмитрій Голованов — один з найпопулярніших литовських джазових піаністів сучасности, відомий використанням живої електроніки, розширених технік і експресивною манерою гри.

Ян Максимович — відомий литовський саксофоніст, виконавець експериментального фри-джазу, що співпрацював з експериментальним перкусіоністом Тімом Дейзі (США), шведським тріо VEIN та багатьма іншими знаними музикантами різних куточків світу.

На концерті музиканти вдруге презентували свій останній імпровізаційний альбом — Thousand Seconds Of Our Life. В альбомі 11 імпровізаційних номерів, написаних у конкретних часових рамках, і транскрипція пісні Кенні Кіркланда Dienda.

Музиканти також виконали композицію Thoughtful Angel, в якій використана цитата з віднайденого рукопису твору литовського композитора Мікалоюса Чюрльоніса.

Організація виступів закордонних митців під час війни

Перформанс Голованова й Максимовича — перший виступ європейських джазових музикантів у Львові після фестивалю JazzBez у листопаді 2024. Це спільний литовсько-український проєкт, втілений за підтримки Посольства Литви в Україні у співпраці з Литовським інститутом культури. Директорка арт-центру Божена Пеленська разом з культурним аташе Литви в Україні Томасом Іванаускасом зініціювали концерт.

«Цьогоріч ми організовуємо цей проєкт удруге. Для мене це насамперед можливість представити музикантів міжнародного рівня й познайомити місцевих людей зі світовою музикою. Зараз, звісно, аранжувати такі заходи складно: ми не можемо повністю гарантувати виконавцям безпеку. Тому аби закордонні митці зголошувалися їхати в Україну, треба бути відвертими з ними стосовно безпекової ситуації зараз. Багато хто відмовляється їхати сюди, проте знаходяться й сміливці, що, концертуючи в Україні, діляться своїм правдивим досвідом. Це надихає інших не боятися приїжджати до нас. Зрештою, здебільшого трапляється так, що, принаймні у Львові, не все так страшно, як вони собі уявляли», — розповідає Пеленська.

Про організацію концертів за межами Львова Іванаускас висловлюється так: «Запрошувати виконавців в інші міста здебільшого важко. Буває, люди відмовляються перебувати поза межами заходу України — ближче до бойових дій. Однак ми хочемо проводити майбутні заходи, організовані в литовсько-українській співпраці, і в інших містах країни, включно з містами в центрі та на сході. Наприклад, у квітні плануємо тур з 10 концертів, в рамцях якого звучатимуть музика Чюрльоніса й читатимуться вірші Лесі Українки. Глядачі зможуть насолодитися мистецтвом і у Львові, і у Харкові».

«Розвиватися без обміну досвідом неможливо»: освітні проєкти музикантів в Україні

Щоб підтримати місцеву культуру й ознайомити локальну спільноту з творчістю литовських музикантів, Голованов і Максимович проводять в Україні майстер-класи, воркшопи, дискусії та інші заходи, на яких діляться досвідом з молодими українськими джазовими виконавцями й виконавицями. Так, 13 березня музиканти влаштували зустріч і майстер-клас для молодих виконавців у 43 jazz club на базі КМАМ імені Глієра.

«Приїжджати в Україну нас мотивує бажання підтримати цю країну, її культуру та молодих місцевих виконавців. Я сам педагог. Моя робота як президента Lithuanian Jazz Union — допомагати джазменам-початківцям розвиватися. Це неможливо без контакту з виконавцями з інших країн. Обмін досвідом з закордонними митцями в питаннях техніки й, найголовніше, бачення надзвичайно важливий для роботи в нашій ніші. Студенти в Україні вже 3 роки не можуть виїхати закордон. Тож найкраще, що ми як викладачі можемо зробити — приїжджати до них самі. Те, що я роблю, — ділюся своїм досвідом перебування тут і спілкування з тутешніми митцями в соцмережах, щоб мотивувати інших підтримувати українське мистецтво. А щодо майстер-класів — ми хотіли б проводити їх і в Києві, і у Львові, і в інших містах», ‒ розповідає Голованов.

Про джаз в Україні

«Те, що роблять українські музиканти, — це красиво й сучасно. Їдучи сюди, я слухав один з альбомів Ігоря Закуса. І мені подобається ваша музика». Піаніст додає: «Я не можу порадити джазменам і джазвімен в Україні щось одне. Проте найважливіше, що я хочу сказати, — “робіть те, що вам подобається”. Подобається вам традиційний джаз, фрі-джаз, ф’южн чи будь-що інше — ви маєте грати те, що любите. Будуйте свою індивідуальність із тієї музики, яку слухаєте. Взяти будь-якого відомого музиканта — Майлза Девіса, Джона Колтрейна чи Кіта Джарретта — усі вони навчалися повторюючи за кимось і хотіли звучати як свої кумири. Проте коли ви бажаєте бути подібними до своїх улюблених артистів, здебільшого ви прагнете всотати не стиль артиста, а якусь конкретну якість — ритмічний патерн, гармонію тощо. Мені, наприклад, кортіло звучати як Мішель Петруччіані. Однак, аналізуючи свій стиль, я зрозумів, що від його творчости взяв тільки ритмічний патерн. <...> Ви можете навчатися вмикаючи записи улюблених артистів і граючи синхронно з ними. Це відчувається, наче граєш зі своїми фаворитами на сцені», ‒ вважає Голованов.

Приїзд дуету Голованова й Максимовича – справді цінна подія для львівського джазу. Їхній концерт не лише дав слухачам можливість зануритися в нішевий авангард- і фрі-джаз, якого в Україні відверто бракує, а й нагадав, що таких подій усе ще недостатньо. Попри їхню культурну значущість, подібні заходи організовуються і висвітлюються рідко. Водночас для музикантів сьогодні як ніколи важливо отримувати досвід крос-культурної комунікації. Саме це сприяє розвитку й підвищенню якості джазової сцени в Україні.