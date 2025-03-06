У Львові у Jam Factory Art Center наприкінці січня розпочались щотижневі покази. Особливістю кінопрограми є не лише підбір культових стрічок через нову оптику на українську та світову кіноспадщину, а й обговорення та презентація кожного з фільмів.

Про те що та чому покажуть у березні розповідає кураторка програми Дарія Бадьйор.

У березні ми покажемо три стрічки.

Весняна кінопрограма почнеться з фільму «Паразити» (на головному фото) Пона Чжунхо, лауреата Каннського кінофестивалю 2019 року та «Оскара» за найкращий фільм.

Соціальна драма про брата та сестру, які влаштовується на роботу до багатшої родини, фальсифікуючи свої біографії, знята як гостросюжетний трилер з елементами трагікомедії. Один з найбільш лаконічних фільмів режисера, який всю свою кар’єру експериментує з жанрами, і точно найуспішніший.

Цей показ ‒ продовження розмови про «Оскари» і жанрове різноманіття, але також ‒ передмова до початку прокату нового фільму корейського режисера, «Мікі 17», який щойно отримав прем’єру на Берлінському кінофестивалі і теж пропонує соціально-політичний коментар ‒ тепер в обгортці наукової фантастики.

Показ відбудеться 7 березня о 18:30.

14 березня в програмі «Українські скарби» ми покажемо документальний фільм Валентина Васяновича «Присмерк» 2013 року. Це дуже ніжна і тонка стрічка, яку режисер зняв про своїх родичів. Сашко і його мати Марія живуть у селі і поволі готуються до завершення свого життя ‒ у свій власний, подекуди нераціональний, спосіб.

Ми всі знаємо Васяновича як автора ігрових фільмів з виразним стилем ‒ «Рівень чорного», «Атлантида», «Відблиск», і чекаємо на новий фільм, який матиме назву «За перемогу!», але цей показ дасть нам можливість подивитись на Васяновича-документаліста, спостерігача за тихим життям, яке розгортається перед камерою.

Показ 14 березня о 18:30.

28 березня ми покажемо відреставровану версію культового фільму Джима Джармуша «Пес-примара: Шлях самурая» 1999 року. Це неонуар про найманого вбивцю, який працює на мафію і дотримується самурайського кодексу, своєрідний привіт від режисера фільмам Жана-П’єра Мельвілля.

У цьому фільмі зійшлося кілька шарів: бажання Джармуша попрацювати з Форестом Вітакером, любов до самураїв та ідея зняти фільм про людину, яка дотримується набору правил, який давно не актуальний у сучасному світі. На додачу до всього ‒ саундтрек від відомого американського репера RZA.

Показ 28 березня о 18:30.