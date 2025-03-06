З 20 березня в обраних кінотеатрах можна буде подивитися засновану на реальних подіях спортивну драму «Найпрудкіший “Індіан”»

Цієї весни кінокомпанія «Артхаус Трафік» підготувала для глядачів два знакові фільми, заснованих на історіях реальних людей.

З 20 березня в обраних кінотеатрах можна буде подивитися засновану на реальних подіях спортивну драму «Найпрудкіший “Індіан”» (2005) у головній ролі з лауреатом премії «Оскар» Ентоні Гопкінсом. Стрічка створена Роджером Дональдсоном, який зняв такі фільми як «Заколот на Баунті», «Немає виходу» та «Пік Данте».

Стрічка розповідає історію легендарного мотогонщика Бертрана «Берта» Монро, який все життя вдосконалював свій улюблений мотоцикл Indian Scout 1920 року. Живучи у маленькому новозеландському містечку, він мріє встановити світовий рекорд швидкості. Попри вік й скептицизм оточення, Берт вирушає в США, щоб взяти участь у знаменитих швидкісних заїздах на соляних рівнинах Бонневіля і кинути виклик законам фізики та власним обмеженням.

Саме Берта Монро і втілив Ентоні Гопкінс, який, окрім премії «Оскар», є також лауреатом BAFTA, «Золотого Глобусу» та премії Європейської кіноакадемії. Глядачам він відомий за фільмами «Мовчання ягнят», «Знайомтеся ‒ Джо Блек», «Легенди осені», «Батько» та телесеріалом «Дикий Захід». Також у фільмі зіграли Даян Ледд («Китайський квартал», «Дикі серцем») та Волтон Ґоґґінс (Fallout, «Джанго вільний»).

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З 10 квітня у прокат вийде біографічна драма «Небезпечний метод» (2011) режисера Девіда Кроненберга, відомого за фільмами «Відеодром», «Автокатастрофа» та «Муха». Він є номінантом престижних премій та фестивалів, серед яких Берлінале, Каннський кінофестиваль, Венеціанський кінофестиваль, премія BAFTA, премія Європейської кіноакадемії та інші.

Дія фільму відбувається на початку ХХ століття. Молодий психоаналітик Карл Юнг береться за лікування Сабіни Шпільрейн – розумної, але глибоко травмованої пацієнтки. Його методи, натхненні ідеями Зигмунда Фройда, приводять до успіху, але також відкривають двері до заборонених почуттів. Між трьома видатними розумами розгортається тонка психологічна гра, де межа між лікуванням і пристрастю розмивається.

Головні ролі у фільмі зіграли Майкл Фассбендер («Сором», «Безславні виродки»), Кіра Найтлі («Пірати Карибського моря», «Гордість і упередження») та Віґґо Мортенсен («Володар перснів», «Зелена книга»), який отримав номінацію за цю роботу на премію «Золотий глобус». Загалом стрічка отримала понад 50 нагород та номінацій на міжнародних кінофестивалях і преміях.

Сценарій до фільму написав лауреат премій «Оскар» та BAFTA Крістофер Гемптон на основі власної п'єси «Зцілення бесідою», джерелом для якої послужив роман Джона Керра «Найнебезпечніший метод». А композитором стрічки став Говард Шор – триразовий лауреат премій «Оскар» за роботу над трилогією «Володар перснів», «Греммі» та «Золотий глобус».

«Найпрудкіший “Індіан”» та «Небезпечний метод» входять до весняного сезону ретроспективної серії від «Артхаус Трафік». Раніше кінокомпанія вже демонструвала на великих екранах такі класичні фільми як «Мрійники», «Колір граната», «Виживуть лише коханці», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Чунцінський експрес», «Піаніст», «7 психопатів», «Орландо», «Володарі часу» і багато інших.