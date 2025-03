У березні нових стартує чимало нових та цікавих проєктів. Їх буде багато, а головним жанром першого весняного місяця стануть кримінальні драми. Вони приваблюють або цікавим сюжетом, або зірковим акторським складом, або і тим, і іншим водночас. Отже – добірка нових серіалів березня.

«Дев’ять тіл в мексиканському морзі»

Nine Bodies in a Mexican Morgue, прем’єра 2 березня, MGM+

Невеликий літак із Гватемали, який прямував до США, падає у мексиканських джунглях. Ті, хто вижив, розбрелися по незнайомому острові. Але один за одним їх починає хтось убивати. Часу в людей, які залишилися, не так вже й багато: їм необхідно не тільки врятуватися від убивці, але й з'ясувати, чому всіх їх хочуть знищити невідомі. Що приховують усі до одного пасажири невеликого літака?

«У напрямку до нуля»

Towards Zero, прем’єра 2 березня, BBC One, на головному фото

Ще один міні-серіал (усього три серії) за романом Агати Крісті. Події розгортаються на південному узбережжі Англії в 1930-х роках. Англія, 1936 рік. Після резонансного розлучення відомих особистостей, британський тенісист Невілл Стрейндж і його колишня дружина Одрі приймають несподіване рішення — провести літні місяці разом у Гуллс-Пойнт, розкішному особняку на узбережжі, місці їхнього дитинства, яке належить тітці Невілла, леді Трессіліан. У голоаній ролі – Анжеліка Г’юстон («Відьми») та Метью Ріс («Пері Мейсон»). Цей роман уже був екранізований у 2007 році, там зіграли Даніель Дарьє, Мелвін Пупо та К’яра Мастрояні. Але забагато Агати Крісті не буває.

«Довга яскрава річка»

Long Bright River, прем’єра 13 березня, Peacock

Філадельфійська поліціянтка Міккі працює в районі, де дуже багато наркоманів. Саме там відбувається серія жорстоких вбивств. Серіал створений за мотивами однойменного роману американської письменниці Ліз Мур, що з’явився на полицях книгарень у 2020 році. Головну роль виконала Аманда Сейфрід («Знедолені», «Мама Міа»).

«Зразкова американська сім’я»

Good American Family, прем’єра 19 березня, Hulu

Сюжет цієї кримінальної драми заснований на реальній історії удочеріння американки українського походження Наталії Грейс подружжям Крістін та Майклом Барнеттами. Спочатку пара вважала, що Наталія — дитина з карликовістю та ростили її з своїми трьома біологічними дітьми. Поступово Барнетти почитають думати, що дівчина є набагато старшою. Беннетам доведеться витримати чимало через битви у таблоїдах, суді та їх родині. Ця історія наробила свого часу багато галасу у США.

Головні ролі зіграли зірка «Анатомія Грей» Еллен Помпео та Марк Дюпласс («Ранкове шоу»). Про Наталью Грейс у 2023 році було знято документальний фільм.

«Щасливе обличчя»

Happy Face, прем’єра 20 березня, Paramount+

Коли Меліссі Джесперсон-Мур було 15 років, вона дізналась, що її батько, Кіт Гантер Джесперсон, — серійний вбивця, відомий як «Вбивця зі щасливим обличчям». Таке прізвисько він отримав через те, що у 1994 році написав кілька листів в газету The Oregonian і до окружного суду округу Вашингтон, в яких зізнавався у скоєнні вбивств, а також малював смайлики.

Сюжет серіалу заснований на реальних подіях та на автобіографії Мелісси Мур «Розбита тиша: Нерозказана історія доньки серійного вбивці», виданої у 2008 році, а також на її подкасті Happy Face 2018 року. Вбивцю зіграв Денніс Квейд.

«MobLand»

Прем’єра 30 березня, Paramount+

Серіал розповідає про два покоління лондонських гангстерів та фіксера, який вирішує їхні проблеми. На початках проєкт планувався як спіноф серіалу «Рей Донован», але у підсумку перетворився на самостійну історію. Режисером кількох епізодів виступив Гай Річі, у серіалі знімались Том Гарді, Гелен Міррен та Пірс Броснан.