Григорій Козловський оцінив «як напружений, цікавий і тріумфальний» футбольний сезон у ДЮФЛ для Академії «Руху»

Засновник ФК «Рух» підсумував виступи Академії «жовто-чорних» у ДЮФЛ та привітав «Рух» U-15 з перемогою у змаганнях.

Григорій Козловський оцінив «як напружений, цікавий і тріумфальний» футбольний сезон у ДЮФЛ для Академії «Руху». «Три комплекти нагород у трьох вікових категоріях!», – особливо відзначив він.

«Перш за все, вітаю гравців 2010 року народження з перемогою у ДЮФЛ! Хлопці Назара Савицького показали справжній клас та характер. Ця звитяга точно назавжди увійде в історію клубу! Після перемоги у Зимовому кубку ДЮФЛ, граючи проти на рік старших гравців, ви закріпили свій успіх тріумфом серед однолітків! Ви юні, але надзвичайно талановиті футболісти і я з гордістю кажу, що ви – майбутнє «Руху», і це майбутнє може наступити раніше, ніж будь-хто собі уявляє. Вже зараз не словом, а ділом ці хлопці демонструють, що таке «жовто-чорне» серце та воля до перемоги!», – підкреслив почесний президент «Руху».

Він впевнений, що слова подяки заслужили і гравці 2008 року народження. «Цей сезон був складним для вас, адже багато хлопців грали не тільки на рівні ДЮФЛ, а й стали гравцями основи команди U-19, а ті, хто проявив себе найкраще, ще й дебютували за першу команду в УПЛ! Ви гідно боролись за перемогу і у фіналі вам не вистачило дещиці. Та срібні медалі теж підтверджують, що команда досягла чудового результату. Цьогоріч ви завершили школу і вступаєте у доросле життя. І ви як ніколи близько до того, щоб заявити про себе вже у дорослому футболі – свій шанс ви отримаєте, адже клуб вірить у вас. Михайло Дячук-Ставицький та Андрій Гаврюшов у цьому сезоні провели хорошу команду із випускним класом Академії!», – впевнений Григорій Козловський.

«Не менш яскраво проявили себе і цьогорічні дебютанти ДЮФЛ 2011 року народження. Бронзові медалі у перший рік виступів на всеукраїнському рівні – серйозне досягнення. Ваші найбільші перемоги ще попереду і я вірю, що цей досвід допоможе вам вже у наступному році – чудовий приклад це прогрес ваших одноклубників 2010 року народження. Впевнений, що Олег Леган та Андрій Гордей продовжать переможні традиції Академії з цими хлопцями, які мають великі перспективи», – додав він.

Почесний президент ФК «Рух» Григорій Козловський. Фото ФК «Рух»

Окремо згадав Григорій Козловський і хлопців 2009 року народження: «Ви віддали всі сили у чвертьфінальному матчі проти «Шахтаря» U-16 і були близькими до успіху. Більше того, ви заслужили на ту перемогу і лиш втручання арбітрів не дали вам поборотись за медалі! Григорій та Борис Баранці успішно діляться з вами своїм досвідом і я очікую, що в наступному сезоні ви виправите цю несправедливість і покажете на що ви здатні!».

Григорій Козловський подякував тренерам і гравцям Академії за «фантастичний рік»: «Усі ми – «жовто-чорна» сім’я, яка разом сумує через поразки і разом радіє у хвилини тріумфу. Зараз ми всі можемо святкувати, адже «Рух» показав неймовірні результати у ДЮФЛ. Проте я знаю, що це – не наш максимум і наші хлопці здатні на більше. У нашій Академії ростуть переможці, патріоти та просто чудові діти! Успіхів вам, здоров’я та мирного неба! Тепер у вас є час на відпочинок, а далі продовжимо РУХатись до наступних перемог!».