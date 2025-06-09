Цю важливу угоду підписали засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та CEO Onur Group Емре Караахметоглу

Григорій Козловський та Футбольний клуб «Рух» та його незмінний генеральний партнер Onur Group Ukraine офіційно оголосили про продовження своєї плідної співпраці ще на два роки.

Цю важливу угоду підписали засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та CEO Onur Group Емре Караахметоглу. Це партнерство, засноване на взаємній довірі, спільних цінностях та глибокій пристрасті до футболу, продовжуватиме відігравати ключову роль у розвитку львівського клубу.

Міцна співпраця, що триває з 2020 року

Співпраця між ФК «Рух» та Onur Group Ukraine розпочалася ще у 2020 році й за цей час набула надзвичайно міцного та надійного характеру. Onur Group Ukraine, будучи частиною міжнародної компанії Onur Group, відома своїми масштабними проєктами в галузі будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів у Східній Європі та на Близькому Сході. Крім основного будівельного напрямку, Onur Group Ukraine активно інвестує у зелену енергетику, сільське господарство, гірничо-видобувну промисловість, деревообробну галузь, авіаперевезення та туризм.

Представники Onur Group Ukraine підкреслюють, що підтримка спорту, і футболу зокрема, є одним з найважливіших напрямків їхньої соціальної відповідальності. Емре Караахметоглу зазначив: «Футбол – дуже важливий для нашої компанії, адже він зміцнює національний дух і до того ж об'єднує людей. Зараз єдність дуже важлива для українського народу. Ми раді продовжити співпрацю з «Рухом» і бути частиною цього проєкту, допомагати у його зростанні. Ми дякуємо команді за те, що клуб створив дитячу Академію. Діти заслуговують на здорове і щасливе дитинство, тому потрібно підтримати у здійсненні їхніх мрій».

Відданість та високі стандарти від Григорія Козловського

Григорій Козловський, засновник ФК «Рух», з особливою теплотою підкреслив цінність партнерства з Onur Group, особливо відзначивши їхню непохитну підтримку України після початку повномасштабного вторгнення.

«Ми вкотре продовжуємо угоду з міжнародною компанією Onur Group. Для нас це є свідченням того, що клуб виходить на новий високий рівень. Це серйозна міжнародна компанія, яка працює в багатьох країнах світу, тому дуже виважено підходить до вибору партнерів. Нам це приємно, і для нас велика честь бути партнерами Onur Group Ukraine», – зазначив Козловський.

Григорій Козловський також відзначив безперечну підтримку з боку Onur Group, яка завжди була поруч із клубом, навіть у найскладніші часи. "Навіть після початку повномасштабного вторгнення Onur Group не припинила свою діяльність в Україні, а навпаки – продовжувала працювати та виконувати свої зобов'язання, демонструючи високі стандарти ведення бізнесу", – додав він.

Шість років успішного партнерства та амбітні плани Академії

Onur Group є генеральним спонсором «Руху» вже шість років.

«Це команда, яка дуже добре розвивається. Мене вразив підхід цього клубу до футболу, а ще більше вразила академія. У Європі важко знайти приклади академії такого рівня. Дуже добре, що це підтримується й надалі розвивається навіть під час війни. Зараз усі бачать перспективу та успіхи «Руху»», – підкреслив Емре Караахметоглу.

Це продовження партнерства є яскравим свідченням взаємної довіри та спільного прагнення до перемог, що відкриває нові горизонти для розвитку українського футболу та реалізації соціальних ініціатив.

Григорій Петрович Козловський анонсував масштабне оновлення та розвиток Академії клубу у найближчі два роки.

За його словами, у планах:

будівництво нової сучасної академії на 960 дітей,

відкриття філії британської школи,

запуск нового манежу

встановлення інноваційних гібридних футбольних полів.

Це партнерство – не просто фінансова підтримка, а спільний внесок у майбутнє українського спорту, що з гордістю підкреслює Григорій Козловський.