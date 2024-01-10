Чоловік наразі не прийшов до свідомості

У реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані перебуває 48-річний чоловік, у якого грип спровокував важкі ускладнення – ураження головного мозку і двобічну пневмонію. Пацієнт без свідомості, лікарі борються за його життя.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, чоловік родом з Хмельниччини. Працював у Польщі, де і захворів. Польські медики виявили у нього вірус грипу типу А, але запалення легень на той час не було. Йому виписали ліки і відпустили додому. Та чоловікові ставало дедалі гірше, і він вирішив повернутися в Україну.

Йому якось вдалося перетнути кордон, а далі їхати він вже не міг. «Швидка» доставила його в одну із лікарень Львова, де встановили, що у пацієнта грип, і скерували його до інфекційної лікарні.

«Чоловік має надлишкову вагу. До нас він потрапив у дуже важкому стані, сатурація було всього 60 (при нормі 95 і вище). У нього діагностували важку двобічну пневмонію і ураження головного мозку. Чоловік перебуває у реанімації. Нам вдалося на кисні стабілізувати дихальну недостатність, а ось до свідомості він наразі не прийшов», – каже Таміла Алексанян.

Лікарі-інфекціоністи роблять все можливе, аби врятувати чоловіка. І попереджають: при захворюванні на грип, ГРВІ, коронавірус не займатися самолікуванням, а звертатися по медичну допомогу, аби уникнути важких ускладнень.