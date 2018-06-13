Гривня очолила список найміцніших валют щодо долара

ЕкономікаЮрій Братюк, 14 червня27593

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Гривня очолила список найміцніших валют щодо долара
Гривня стала міцнішою щодо долара

Гривня очолила рейтинг валют, які, за підсумками першого півріччя 2018 року, зміцнилися щодо долара. Про це повідомило видання Bloomberg.

Видання зазначило, що не зважаючи на складну політичну та економічну ситуацію, військовий конфлікт та високий рівень корупції, гривня продемонструвала відмінні тенденції до росту.

Зокрема з початку 2018 року, вона зміцнилася відносно до долара на 7,5% і обійшла грузинський ларі та колумбійське песо.

Графік зростання курсу гривні щодо долара

За словами заступника голови Нацбанку Олега Чурія, основним завданням для зміцнення валюти є запобігання залежності від короткострокового капіталу для фінансування дефіциту поточного рахунку.

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